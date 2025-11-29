Україна працює заради достойного миру, – Зеленський сказав, про що говоритиме делегація у США

Українська делегація 29 листопада зустрінеться у США зі спецпосланцем Дональда Трампа Стівом Віткоффом. На чолі із секретарем РНБО Рустемом Умєровим українські представники мають оперативно та змістовно обговорити подальші кроки для закінчення війни.

Про це пише 24 Канал з посиланням на пост президента Володимира Зеленського.

Яке задання має українська делегація у США?

Рустем Умєров та члени української делегації поїхали на зустріч у США. Чергові переговори пройдуть для того, щоб продовжити конструктивну співпрацю зі Сполученими Штатами.

Ми розраховуємо, що результати зустрічей у Женеві будуть зараз доопрацьовані у Сполучених Штатах. Очікую на доповідь нашої делегації за підсумками роботи, яка відбудеться цієї неділі. Україна працює заради достойного миру,

– написав Володимир Зеленський.

Новий глава переговорної групи Рустем Умєров повідомив, що у США українці продовжать працювати над узгодженням подальших кроків, спрямованих на досягнення справедливого і сталого миру.

Умєров розповів, яким зараз є стан підготовки плану, ключові позиції та очікувані результати наступного етапу переговорів. Заплановано, що під час зустрічі сторони продовжать обговорювати женевські напрацювання й дипломатичну роботу для швидкого завершення війни.

Чому зараз не можна підписувати мирний договір?

Політолог Валерій Димов в ефірі 24 Каналу, розповів, що у Дональда Трампа насправді немає чіткого плану щодо завершення війни. Натомість у нинішніх пропозиціях помітні лише хаотичні спроби поширити ті домовленості, які вигідні Росії, через посередництво Стіва Віткоффа і Кирила Дмитрієва.

Що відомо про переговори у Флориді 29 листопада?