29 ноября, 12:58
Зеленский утвердил состав делегации Украины на переговорах с США: кто стал председателем
Основные тезисы
- Владимир Зеленский утвердил делегацию для переговоров с США, возглавляемую секретарем СНБО Рустемом Умеровым.
- В состав делегации входят представители различных ведомств, включая ГУР МО, Генеральный штаб ВСУ и Службу внешней разведки Украины.
Владимир Зеленский утвердил делегацию для переговоров с Соединенными Штатами во Флориде. Главой группы станет секретарь СНБО Рустем Умеров.
Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на соответствующий указ Президента Украины.
Какой состав делегации для переговоров с США?
Президент Украины утвердил соответствующий состав делегации для участия в переговорах с Соединенными Штатами и другими международными партнерами Украины, а также с представителями России по достижению справедливого и устойчивого мира:
- Умеров Рустем Энверович – Секретарь СНБО Украины, глава делегации.
- Бевз Александр Александрович – советник Кабинета Президента Украины.
- Буданов Кирилл Алексеевич – начальник ГУР МО Украины.
- Гнатов Андрей Викторович – начальник Генерального штаба ВСУ.
- Иващенко Олег Иванович – Председатель Службы внешней разведки Украины.
- Кислица Сергей Олегович – первый заместитель Министра иностранных дел.
- Острянский Евгений Викторович – первый заместитель Секретаря СНБО Украины.
- Поклад Александр Валентинович – заместитель Председателя СБУ.
- Скибицкий Вадим Васильевич – заместитель начальника ГУР МО Украины.