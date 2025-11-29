29 листопада, 12:58
Зеленський затвердив склад делегації України на переговорах зі США: хто став головою
Основні тези
- Володимир Зеленський затвердив делегацію для переговорів зі США, очолювану секретарем РНБО Рустемом Умєровим.
- До складу делегації входять представники різних відомств, включаючи ГУР МО, Генеральний штаб ЗСУ та Службу зовнішньої розвідки України.
Володимир Зеленський затвердив делегацію для переговорів зі Сполученими Штатами у Флоріді. Очільником групи стане секретар РНБО Рустем Умєров.
Про це повідомляє 24 Канал із посиланням на відповідний указ Президента України.
Який склад делегації для переговорів зі США?
Президент України затвердив відповідний склад делегації для участі в переговорах зі Сполученими Штатами та іншими міжнародними партнерами України, а також із представниками Росії щодо досягнення справедливого і сталого миру:
- Умєров Рустем Енверович – Секретар РНБО України, глава делегації.
- Бевз Олександр Олександрович – радник Кабінету Президента України.
- Буданов Кирило Олексійович – начальник ГУР МО України.
- Гнатов Андрій Вікторович – начальник Генерального штабу ЗСУ.
- Іващенко Олег Іванович – Голова Служби зовнішньої розвідки України.
- Кислиця Сергій Олегович – перший заступник Міністра закордонних справ.
- Острянський Євгеній Вікторович – перший заступник Секретаря РНБО України.
- Поклад Олександр Валентинович – заступник Голови СБУ.
- Скібіцький Вадим Васильович – заступник начальника ГУР МО України.