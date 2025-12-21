"Вернитесь с ответами": в Kyiv Post раскрыли послание США к Москве
- В Майами состоялись переговоры между США и Россией, но значительного прорыва не достигнуто, хотя США передали Кремлю перечень требований.
- Ключевые разногласия остаются, в частности позиция России относительно украинских территорий и требования Украины на гарантии безопасности, при этом переговоры продолжатся 21 декабря.
В субботу, 20 декабря, в Майами состоялись переговоры между делегациями США и России по завершению войны в Украине. Однако разговор не принес заметного прорыва.
В то же время американская сторона передала Кремлю перечень требований и ожиданий, пишет 24 Канал со ссылкой на Kyiv Post.
Что известно о ходе переговоров России и США?
В субботу, 20 декабря, в Майами состоялась встреча спецпосланника США Стива Уиткоффа и зятя Трампа Джареда Кушнера с представителем России Кириллом Дмитриевым. Разговор состоялся в закрытом формате без прессы и никаких официальных заявлений.
Источники издания утверждают, что позиция США на этих переговорах была достаточно решительная, но сдержанная. Также они добавили, что во время встречи в субботу "прорыва не произошло", однако американская сторона четко очертила россиянам текущее положение дел после недавних контактов с Украиной и фактически предложила: "Вот вопросы, которые остаются открытыми. Вернитесь с ответами".
Лица, которые проинформированы о текущем состоянии дел, утверждают, что ключевые разногласия сторон остаются неизменными. Говорится о максималистской позиции России по украинским территориям и настаивании Украины на гарантиях безопасности от США. Фактически Кремль не готов отступать от своего стремления получить Донбасс, который российской армии до сих пор не удалось захватить, а Киев утверждает, что не отдаст территории, захваченные после 2022 года.
Источники утверждают, что между США и Киевом существует общность в позиции, которой не было еще несколько недель назад. Однако эта согласованность никак не повлияла на позицию Москвы.
Известно, что переговоры продолжатся в воскресенье, 21 декабря. Ожидается, что после завершения встреч американские чиновники обнародуют официальное заявление, которое может стать первым публичным сигналом о готовности России к более содержательным переговорам по миру в Украине.
Как уже успел прокомментировать переговоры Кирилл Дмитриев?
По данным источников СМИ, переговоры с россиянами вели американский спецпредставитель Стив Уиткофф и зять президента США Джаред Кушнер. Кроме того, госсекретарь Марко Рубио заявлял, что также может присоединиться.
Пропагандистское издание ТАСС сообщило, что Дмитриев прокомментировал разговор с делегацией США, назвав его конструктивным.
В то же время российский источник сообщил Reuters, что встреча украинской и российской стороны в Майами невозможна.