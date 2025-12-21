"Поверніться із відповідями": в Kyiv Post розкрили послання США до Москви

У суботу, 20 грудня, в Маямі відбулись переговори між делегаціями США та Росії щодо завершення війни в Україні. Однак розмова не принесла помітного прориву.

Водночас американська сторона передала Кремлю перелік вимог і очікувань, пише 24 Канал із посиланням на Kyiv Post.

Що відомо про перебіг переговорів Росії та США?

В суботу, 20 грудня, в Маямі відбулась зустріч спецпосланця США Стіва Віткоффа та зятя Трампа Джареда Кушнера із представником Росії Кирилом Дмитрієвим. Розмова відбулась у закритому форматі без преси та жодних офіційних заяв.

Джерела видання стверджують, що позиція США на цих перемовинах була досить рішуча, але стримана. Також вони додали, що під час зустрічі в суботу "прориву не відбулося", однак американська сторона чітко окреслила росіянам поточний стан справ після нещодавніх контактів з Україною та фактично запропонувала: "Ось питання, які залишаються відкритими. Поверніться із відповідями".

Особи, які проінформовані про поточний стан справ, стверджують, що ключові розбіжності сторін залишаються незмінними. Мовиться про максималістську позицію Росії щодо українських територій та наполягання України на гарантіях безпеки від США. Фактично Кремль не готовий відступати від свого прагнення отримати Донбас, який російській армії досі не вдалось захопити, а Київ стверджує, що не віддасть території, захоплені після 2022 року.

Джерела стверджують, що між США та Києвом існує спільність у позиції, якої не було ще кілька тижнів тому. Однак ця узгодженість ніяк не вплинула на позицію Москви.

Відомо, що переговори продовжаться у неділю, 21 грудня. Очікується, що після завершення зустрічей американські посадовці оприлюднять офіційну заяву, яка може стати першим публічним сигналом щодо готовності Росії до більш змістовних перемовин щодо миру в Україні.

Як вже встиг прокоментувати переговори Кирило Дмитрієв?