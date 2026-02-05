До сих пор верит в одно: историк объяснил, почему Путин соглашается на "переговоры"

Российская сторона прибыла в ОАЭ, где 4 –5 февраля запланированы трехсторонние мирные переговоры. Украина испытывает сегодня огромное давление со стороны страны-агрессора, которая хочет дожать ее, чтобы она согласилась на капитуляцию.

Такое мнение в интервью 24 Каналу высказал доктор истории и философии Юрий Фельштинский, подчеркнув, что параллельно с переговорным процессом Россия продолжает обстреливать украинские города, в частности столицу, заставляя людей страдать зимой без света, тепла, воды. В этом сейчас и заключается давление России на Украину.

Смотрите также Война может закончиться весной, россияне относятся серьезнее к переговорам, – Politico

Украина – не конечная цель Путина

В Абу-Даби на днях проходит второй раунд мирных переговоров. Американский президент Дональд Трамп, как объяснил историк, заставляет Украину встречаться с Россией и стремится, чтобы украинская сторона пошла на условия Кремля и по сути капитулировала. В частности говорится об условии выхода ВСУ из Донецкой области.

Без капитуляции и демобилизации украинской армии Владимир Путин не способен войти в Европу и помочь Дональду Трампу победить демократию. Ведь в основном именно в Европе сосредоточена главная демократическая сила мира,

– озвучил Фельштинский.

По словам доктора истории и философии, для российского диктатора Украина никогда не была конечной целью. Он отметил, что в 2022 году Путин искренне верил, что сможет захватить ее после очень короткой войны. Этого не произошло, потому что украинский народ начал воевать, давать отпор российской армии.

"Но идея остается такой же – захватить всю Украину. Для Путина прикрываться Донбассом – это своеобразный фокус, потому что на этом он не остановится. Кстати, борьба за Донецкую область началась не в 2022 году, а в 2014. То есть с тех пор российская армия не может взять Донбасс. Это важно понимать", – подчеркнул Фельштинский.

Историк объяснил, что из-за того, что Россия не смогла за все эти годы захватить Донецкую область и другие регионы, Путин решил достичь этой цели (забрать себе украинские территории) другим способом – политическим давлением на переговорах. Ведь военным путем сделать это она не способна.

Для Владимира Путина важно заставить Украину капитулировать. Тогда он немедленно пойдет на Молдову. Как только он закончит с ней, сунет на Восточную Европу. Это как раз то, что нужно Дональду Трампу, потому что у него есть несколько демократических фронтов, на которых он борется,

– подытожил Фельштинский.

Заметьте! По мнению экс-министра иностранных дел Украины Павла Климкина, президенту США пока не выгодно, чтобы Кремль навязывал свои условия. Он отметил, что Трамп стремится стратегически уменьшить пространство для маневра со стороны Путина, в частности уговаривая Индию не покупать российскую нефть, внедряя санкции против нее. Поэтому времени у Путина осталось мало.

Мирные переговоры: какие прогнозы дают эксперты?