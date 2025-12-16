Украинская делегация поедет в США: что будут обсуждать, и будет ли присутствовать Зеленский

Президент Владимир Зеленский анонсировал визит украинской делегации в США для дальнейших переговоров относительно плана об окончании войны. Соответствующая встреча может состояться уже вскоре.

Такую информацию он рассказал в рамках пресс-конференции с премьер-министром Нидерландов Диком Схоофом во вторник, 16 декабря, сообщает 24 Канал со ссылкой на Офис Президента Украины.

Что известно о следующих переговорах с США?

По словам украинского президента, соответствующая встреча может состояться уже в конце этой или в начале следующей недели, после того, как США обсудят с Россией наработанные с Украиной и странами Европы позиции.

Европейскую реакцию также американские партнеры вчера получили и теперь со всеми этими реакциями я думаю, что американская сторона будет контактировать с российской стороной, и после этого будет уже встреча с Украиной в Соединенных Штатах Америки на уровне переговорных групп,

– сказал он.

То есть на момент этих переговоров американская сторона уже будет иметь фидбек от россиян. Кроме вышеупомянутого, украинский президент уточнил, что сам он присутствовать на соответствующей встрече делегаций в США не будет.

Владимир Зеленский добавил, что в Майами прежде всего будут обсуждать несколько документов, которые будут касаться вопросов безопасности гарантий, экономического восстановления Украины, а также 20 пунктов рамочного соглашения.

Также он рассказал о международной поддержке и отметил, что Киев рассчитывает получить около 45 миллиардов долларов помощи уже в следующем году. Детали ожидаются после предстоящей встречи в Майами.

Что этому предшествовало?