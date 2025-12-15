Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на Axios.

Какие переговоры возможны в Майами?

Издание со ссылкой на источники пишет, что 2 дня интенсивных переговоров Украины, США и европейских лидеров привели к четкому прогрессу по гарантиям безопасности, но оставили значительные пробелы в вопросе территории.

По словам собеседника Axios, "90%" вопросов было решено между американской и украинской сторонами в ходе вышеупомянутых переговоров, но некоторые из нерешенных вопросов требуют технического обсуждения.

Поэтому, как сообщил один из американских чиновников, на этой неделе, вероятно, состоятся переговоры "где-то в США, возможно, в Майами", с участием военных, которые будут "смотреть на карты" в рамках подготовки мирного соглашения.

Что известно о текущих переговорах в Германии?