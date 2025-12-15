Об этом канцлер Германии сказал во время совместной с Владимиром Зеленским пресс-конференции пресс-конференции 15 декабря, передает 24 Канал.
Читайте также Вопрос уступок точно не актуален, – Зеленский
Что сказал Мерц относительно войны в Украине?
Глава немецкого правительства призвал Россию по крайней мере на рождественский период прекратить боевые действия.
Он выразил надежду, что российские власти еще способны проявить элементарную человечность и дать людям передышку хотя бы на несколько дней во время праздников.
Возможно, российское правительство имеет остатки человечности, возможно, и может дать людям покой на несколько дней, хотя бы в течение Рождества,
– сказал канцлер.
Заметим, что большинство европейских стран празднует Рождество 25 декабря. Именно эту дату, вероятно, имел в виду Фридрих Мерц. В то же время в России принято отмечать этот праздник 7 января.
Роль канцлера Германии в мирных переговорах
Перед встречей с Владимиром Зеленским, Киром Стармером и Эммануэлем Макроном в Лондоне 8 декабря Фридрих Мерц выразил сомнения относительно отдельных пунктов мирной инициативы США и отметил, что намерен обсудить их с европейскими партнерами.
Отдельно Мерц сравнил Владимира Путина с Адольфом Гитлером, предупредив, что уступки территориями не остановят российского лидера. Он провел параллель с Мюнхенским соглашением 1938 года и отметил, что в случае поражения Украины агрессия только усилится.
В то же время его отсутствие на переговорах между украинской и американской делегациями в Берлине вызвало неоднозначные дискуссии. Эксперты предполагают, что европейские лидеры или пытались выяснить реальные намерения США, или же их присутствие теряет смысл в случае выхода американской стороны из диалога.