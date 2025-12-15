Про таке канцлер Німеччини сказав під час спільної з Володимиром Зеленським пресконференції 15 грудня, передає 24 Канал.
Читайте також Питання поступок точно не актуальне, – Зеленський
Що сказав Мерц стосовно війни в Україні?
Глава німецького уряду закликав Росію принаймні на різдвяний період припинити бойові дії.
Він висловив сподівання, що російська влада ще здатна проявити елементарну людяність і дати людям перепочинок хоча б на кілька днів під час свят.
Можливо, російський уряд має залишки людяності, можливо, і може дати людям спокій на декілька днів, хоча б протягом Різдва,
– сказав канцлер.
Зауважимо, що більшість європейських країн святкує Різдво 25 грудня. Саме цю дату, ймовірно, мав на увазі Фрідріх Мерц. Водночас у Росії прийнято відзначати це свято 7 січня.
Роль канцлера Німеччини в мирних переговорах
Перед зустріччю з Володимиром Зеленським, Кіром Стармером і Еммануелем Макроном у Лондоні 8 грудня Фрідріх Мерц висловив сумніви щодо окремих пунктів мирної ініціативи США та зазначив, що має намір обговорити їх із європейськими партнерами.
Окремо Мерц порівняв Володимира Путіна з Адольфом Гітлером, попередивши, що поступки територіями не зупинять російського лідера. Він провів паралель із Мюнхенською угодою 1938 року й наголосив, що в разі поразки України агресія лише посилиться.
Водночас його відсутність на переговорах між українською та американською делегаціями в Берліні викликала неоднозначні дискусії. Експерти припускають, що європейські лідери або намагалися з'ясувати реальні наміри США, або ж їхня присутність втрачає сенс у разі виходу американської сторони з діалогу.