Українська делегація поїде до США: що обговорюватимуть, і чи буде присутній Зеленський
- Українська делегація відвідає США для обговорення плану закінчення війни, Зеленський на зустрічі присутнім не буде.
- Переговори стосуватимуться безпекових гарантій, економічного відновлення України та 20 пунктів рамкової угоди.
Президент Володимир Зеленський анонсував візит української делегації до США для подальших переговорів стосовно плану про закінчення війни. Відповідна зустріч може відбутися вже незабаром.
Таку інформацію він розповів у рамках пресконференції з премʼєр-міністром Нідерландів Діком Схоофом у вівторок, 16 грудня, повідомляє 24 Канал з посиланням на Офіс Президента України.
Що відомо про наступні переговори зі США?
За словами українського президента, відповідна зустріч може відбутися вже наприкінці цього або на початку наступного тижня, після того, як США обговорять з Росією напрацьовані з Україною та країнами Європи позиції.
Європейську реакцію також американські партнери вчора отримали й тепер з усіма цими реакціями я думаю, що американська сторона буде контактувати з російською стороною, і після цього буде вже зустріч з Україною в Сполучених Штатах Америки на рівні переговорних груп,
– сказав він.
Тобто на момент цих переговорів американська сторона вже матиме фідбек від росіян. Крім вищезгаданого, український президент уточнив, що сам він присутнім на відповідній зустрічі делегацій у США не буде.
Володимир Зеленський додав, що в Маямі насамперед будуть обговорювати кілька документів, які стосуватимуться питань щодо безпекових гарантій, економічного відновлення України, а також 20 пунктів рамкової угоди.
Також він розповів про міжнародну підтримку та наголосив, що Київ розраховує отримати близько 45 мільярдів доларів допомоги вже наступного року. Деталі очікуються після майбутньої зустрічі у Маямі.
Що цьому передувало?
Axios повідомляло, що цього тижня, ймовірно, відбудуться переговори "десь у США, можливо, в Маямі", за участю військових, які "дивитимуться на карти" у рамках підготовки мирної угоди для закінчення війни.
Співрозмовник видання запевнив, що "90%" питань було вирішено між американською та українською сторонами у ході переговорів у Берліні, але деякі з нерозв'язаних питань ще потребують обговорення.
До слова, американський президент Дональд Трамп нещодавно провів телефонну розмову з європейськими лідерами за результатами дводенних інтенсивних переговорів у Берліні, назвавши її "дуже хорошою".