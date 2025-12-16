Таку інформацію він розповів у рамках пресконференції з премʼєр-міністром Нідерландів Діком Схоофом у вівторок, 16 грудня, повідомляє 24 Канал з посиланням на Офіс Президента України.

Що відомо про наступні переговори зі США?

За словами українського президента, відповідна зустріч може відбутися вже наприкінці цього або на початку наступного тижня, після того, як США обговорять з Росією напрацьовані з Україною та країнами Європи позиції.

Європейську реакцію також американські партнери вчора отримали й тепер з усіма цими реакціями я думаю, що американська сторона буде контактувати з російською стороною, і після цього буде вже зустріч з Україною в Сполучених Штатах Америки на рівні переговорних груп,

– сказав він.

Тобто на момент цих переговорів американська сторона вже матиме фідбек від росіян. Крім вищезгаданого, український президент уточнив, що сам він присутнім на відповідній зустрічі делегацій у США не буде.

Володимир Зеленський додав, що в Маямі насамперед будуть обговорювати кілька документів, які стосуватимуться питань щодо безпекових гарантій, економічного відновлення України, а також 20 пунктів рамкової угоди.

Також він розповів про міжнародну підтримку та наголосив, що Київ розраховує отримати близько 45 мільярдів доларів допомоги вже наступного року. Деталі очікуються після майбутньої зустрічі у Маямі.

