Бизнесмены напротив дипломатов: политолог назвал проблемы переговоров в Берлине

В течение 14 и 15 декабря в Берлине состоялись переговоры украинской и американской сторон. В медиа существует много предположений о ходе встреч, но стоит дождаться официальных заявлений.

Кроме того, проблемой на переговорах стал состав делегации США. Такое мнение 24 Каналу озвучил политолог Олег Лесной, отметив, что впоследствии его могут заменить.

Какими были проблемы переговоров в Берлине?

Лесной подчеркнул, что переговорная команда США постоянно меняется. Так, ранее в переговорах участвовал Марко Рубио, но сейчас он отсутствует. По мнению политолога, в американской команде сейчас дипломатов мало.

Бизнесмены общаются с дипломатами. Здесь есть свой отпечаток. Ведь заключать соглашения – это одно, а базироваться на международном праве, переговорном этикете – это другое. Американская команда будет тасоваться, ведь не все, кто участвует в переговорах, являются дипломатами, их могут заменять,

– объяснил он.

Заметьте! От США на переговорах в Берлине присутствовали Стив Уиткофф и Джаред Кушнер. От Украины в составе делегации был Владимир Зеленский. Впоследствии президент Украины сообщил о новых переговорах, которые могут состояться в эти выходные в США.

Политолог отметил, что относительно переговоров в Берлине можно употребить термин "туман дипломатии", ведь после них в медиа начало появляться много разных версий о том, как они прошли, и самых вероятных предложений от сторон. Именно поэтому, по его мнению, пока участники процесса не дойдут до какого-то решения, переговоры должны быть не публичными.

"Я вижу, что сейчас команды еще не готовы артикулировать что-то для прессы. Вывод – не все идет настолько гладко, как бы хотелось. Украина не прогибается, другие не перестают давить. Поэтому ждем конкретику от тех, кто есть за столом переговоров", – сказал он.

Лесной добавил, что все эти публикации – элемент давления на общество и политиков, ведь их команды видят информацию и запускают новости, чтобы формировать позицию извне.

Чем завершились переговоры в Берлине по словам западных СМИ?