Бізнесмени навпроти дипломатів: політолог назвав проблеми перемовин у Берліні

Впродовж 14 та 15 грудня в Берліні відбулись переговори української та американської сторін. В медіа існує багато припущень про хід зустрічей, але варто дочекатись офіційних заяв.

Крім того, проблемою на переговорах став склад делегації США. Таку думку 24 Каналу озвучив політолог Олег Лісний, зазначивши, що згодом його можуть замінити.

Якими були проблеми перемовин у Берліні?

Лісний підкреслив, що переговорна команда США постійно змінюється. Так, раніше в переговорах брав участь Марко Рубіо, але зараз він відсутній. На думку політолога, в американській команді зараз дипломатів мало.

Бізнесмени спілкуються з дипломатами. Тут є свій відбиток. Адже укладати угоди – це одне, а базуватись на міжнародному праві, переговорному етикеті – це інше. Американська команда буде тасуватись, адже не всі, хто бере участь у перемовинах, є дипломатами, їх можуть заміняти,

– пояснив він.

Зауважте! Від США на переговорах у Берліні були присутні Стів Віткофф та Джаред Кушнер. Від України в складі делегації був Володимир Зеленський. Згодом президент України повідомив про нові переговори, які можуть відбутись цими вихідними у США.

Політолог зауважив, що щодо переговорів у Берліні можна вжити термін "туман дипломатії", адже після них в медіа почало з'являтись багато різних версій про те, як вони пройшли, та самих ймовірних пропозицій від сторін. Саме тому, на його думку, поки учасники процесу не дійдуть до якогось рішення, перемовини мають бути не публічними.

"Я бачу, що зараз команди ще не готові артикулювати щось для преси. Висновок – не все йде настільки гладко, як би хотілось. Україна не прогинається, інші не перестають тиснути. Тому чекаємо конкретику від тих, хто є за столом переговорів", – сказав він.

Лісний додав, що усі ці публікації – елемент тиску на суспільство та політиків, адже їхні команди бачать інформацію та запускають новини, щоб формувати позицію ззовні.

Чим завершились переговори у Берліні за словами західних ЗМІ?