Кто от Украины поедет на следующие мирные переговоры в Женеве: Зеленский определил состав

17 – 18 февраля в Женеве должен состояться следующий раунд трехсторонних переговоров между Украиной, США и Россией. Украинская делегация уже начала подготовку к этой встрече.

Президент Украины определил предварительный состав переговорной группы. Об этом сообщил глава украинской делегации Рустем Умеров.

Кто будет представлять Украину в Женеве?

По словам Умерова, вместе с ним в состав делегаций войдут:

Кирилл Буданов – руководитель Офиса президента,

Андрей Гнатов – начальник Генштаба,

Давид Арахамия – глава фракции "Слуги народа" в Верховной Раде Украины,

Сергей Кислица – первый заместитель руководителя Офиса президента,

Вадим Скибицкий – заместитель начальника ГУР МО.

Секретарь СНБО объяснил, что команда для переговоров сформирована с учетом военной, политической и сохранности составляющих процесса.

Будем работать над предметными решениями в пределах определенных главой государства рамок. Цель неизменна – устойчивый и продолжительный мир. Готовимся к серьезной и ответственной работе,

– подчеркнул Умеров.

К слову, в Кремле уже тоже прокомментировали предстоящие переговоры. В этот раз во главе российской делегации будет помощник Путина Владимир Мединский.

Отметим, что на двух предварительных раундах переговоров в Абу-Даби россиян возглавлял глава Главного разведывательного управления России Игорь Костюков.

Напомним, Владимир Мединский уже ранее возглавлял российскую делегацию еще на прошлогодних переговорах в Стамбуле. Он запомнился тем, что часами вел исторические монологи вместо того, чтобы обсуждать конкретные вопросы повестки дня.

Что известно о мирных переговорах между Украиной, США и Россией?