Кто от Украины поедет на следующие мирные переговоры в Женеве: Зеленский определил состав
- 17-18 февраля в Женеве состоится раунд трехсторонних переговоров между Украиной, США и Россией.
- В состав украинской делегации войдут Рустем Умеров, Кирилл Буданов, Андрей Гнатов, Давид Арахамия, Сергей Кислица, Вадим Скибицкий.
17 – 18 февраля в Женеве должен состояться следующий раунд трехсторонних переговоров между Украиной, США и Россией. Украинская делегация уже начала подготовку к этой встрече.
Президент Украины определил предварительный состав переговорной группы. Об этом сообщил глава украинской делегации Рустем Умеров.
Кто будет представлять Украину в Женеве?
По словам Умерова, вместе с ним в состав делегаций войдут:
- Кирилл Буданов – руководитель Офиса президента,
- Андрей Гнатов – начальник Генштаба,
- Давид Арахамия – глава фракции "Слуги народа" в Верховной Раде Украины,
- Сергей Кислица – первый заместитель руководителя Офиса президента,
- Вадим Скибицкий – заместитель начальника ГУР МО.
Секретарь СНБО объяснил, что команда для переговоров сформирована с учетом военной, политической и сохранности составляющих процесса.
Будем работать над предметными решениями в пределах определенных главой государства рамок. Цель неизменна – устойчивый и продолжительный мир. Готовимся к серьезной и ответственной работе,
– подчеркнул Умеров.
К слову, в Кремле уже тоже прокомментировали предстоящие переговоры. В этот раз во главе российской делегации будет помощник Путина Владимир Мединский.
Отметим, что на двух предварительных раундах переговоров в Абу-Даби россиян возглавлял глава Главного разведывательного управления России Игорь Костюков.
Напомним, Владимир Мединский уже ранее возглавлял российскую делегацию еще на прошлогодних переговорах в Стамбуле. Он запомнился тем, что часами вел исторические монологи вместо того, чтобы обсуждать конкретные вопросы повестки дня.
Что известно о мирных переговорах между Украиной, США и Россией?
- Первый раунд переговоров состоялся 23 – 24 января в Абу-Даби. В столице ОАЭ прошел и второй раунд. Он также охватил два дня – 5 и 6 февраля. В настоящее время единственным достижением переговоров стала договоренность об обмене пленными, в то же время основные противоречия в отношении территорий и гарантий безопасности остаются неразрешенными.
- Кремль продолжает требовать контроля над неоккупированными частями Донбасса. Более того, Москва теперь выдвинула новое требование – признание российского суверенитета над этими территориями от всех участвующих в переговорах сторон.
- Издание Financial Times пишет о том, что США якобы давят на Киев, чтобы провел референдум по мирному соглашению с Россией и президентские выборы до 15 мая. Если украинские власти не выполнят это требование, США не предоставят гарантии безопасности. Владимир Зеленский опроверг информацию в СМИ.
- The Atlantic тем временем сообщает о намерении Дональда Трампа выйти из переговоров по Украине и сосредоточиться на избирательной кампании.