Хто від України поїде на мирні переговори у Женеві: Зеленський визначив склад

17 – 18 лютого у Женеві має відбутися наступний раунд тристоронніх перемовин між Україною, США та Росією. Українська делегація вже розпочала підготовку до цієї зустрічі.

Президент України визначив попередній склад переговорної групи. Про це повідомив очільник української делегації Рустем Умєров. Дивіться також Завжди так діяли, – командр "Ахіллесу" пояснив, навіщо Кремль лякає пусками "Орешніка" Хто представлятиме Україну у Женеві? За словами Умєрова, разом із ним до складу делегацій увійдуть: Кирило Буданов – керівник Офісу президента,

Андрій Гнатов – начальник Генштабу,

Давид Арахамія – голова фракції "Слуги народу" у Верховній Раді України,

Сергій Кислиця – перший заступник керівника Офісу президента,

Вадим Скібіцький – заступник начальника ГУР МО. Секретар РНБО пояснив, що командадля переговорів сформована з урахуванням військової, політичної та безпекової складових процесу. Працюватимемо над предметними рішеннями в межах визначених главою держави рамок. Мета незмінна – стійкий та тривалий мир. Готуємося до серйозної і відповідальної роботи,

– наголосив Умєров.