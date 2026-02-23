"Мы точно движемся": Буданов оценил мирные переговоры с Россией

Позиция России в отношении территорий остается неизменной. Они продолжают требовать контроль над всем Донбассом. Несмотря на это, прогресс в мирных переговорах все же есть.

Об этом во время общения с журналистами заявил руководитель Офиса президента Кирилл Буданов, передает корреспондентка 24 Канала.

Смотрите также В "Хартии" назвали два условия, которые заставят Кремль самому желать мирных переговоров

Как Буданов оценивает переговоры с россиянами?

Буданов отметил, что воспринимает ход мирных переговоров со "сдержанным оптимизмом".

Мы точно движемся по сравнению с первой встречей. Многие вопросы уже сдвинулись с места,

– сказал генерал.

На вопрос, есть ли у него ощущение, что россияне пытаются затянуть переговоры, он ответил отрицательно.

Также, по словам Буданова, обе стороны не хотят потерять США. Российские представители открыто об этом говорят.