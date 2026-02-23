"Ми точно рухаємося": Буданов оцінив мирні переговори з Росією
- Буданов заявив про прогрес у мирних перемовинах.
- Генерал
- Генерал оцінює переговори зі стриманим оптимізмом.
Позиція Росії щодо територій залишається незмінною. Вони продовжують вимагати контроль над усім Донбасом. Попри це, прогрес у мирних перемовинах усе ж є.
Про це під час спілкування з журналістами заявив керівник Офісу президента Кирило Буданов, передає кореспондентка 24 Каналу.
Як Буданов оцінює переговори з росіянами?
Буданов зазначив, що сприймає перебіг мирних переговорів зі "стриманим оптимізмом".
Ми точно рухаємося порівняно з першою зустрічю. Багато питань вже зрушили з місця,
– сказав генерал.
На запитання, чи є в нього відчуття, що росіяни намагаються затягнути переговори, він відповів заперечно.
Також, за словами Буданова, обидві сторони не хочуть втратити США. Російські представники відкрито про це говорять.
- У новому році відбулося три раунди перемовин. Перші два пройшли в Абу-Дабі, а ще один у Женеві.
- Як писали ЗМІ, сторонам вдалося досягти значного прогресу у питанні моніторингу припинення вогню. Водночас дискусія у політичній групі зайшла у глухий кут. Як пишуть медіа, причиною тому стала позиція керівника російської делегації Володимира Мединського.
- Під час переговорів у Женеві Україна та Росія обговорили ідею створення демілітаризованої зони на Донбасі. Йдеться про територію, з якої мають вивести війська і яку не контролюватиме жодна зі сторін. Також обговорювали можливість створення в межах цієї зони вільної торгівлі, щоб зробити ідею привабливішою.
- Сторони домовилися, що США координуватимуть процес припинення вогню.
- Наступний раунд переговорів планується до кінця лютого з фокусом на гуманітарні питання та обмін військовополонени