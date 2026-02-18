Есть ли прогресс в вопросе территорий и ЗАЭС после переговоров в Женеве: что говорит Зеленский

В Женеве завершился второй день трехсторонних переговоров между Украиной, Россией и США. Одними из основных вопросов встречи были территории и ЗАЭС.

По словам президента Украины, "наработки есть", но пока позиции разные, потому что "переговоры были непростые". Об этом сообщил Владимир Зеленский во время общения с журналистами, передает 24 Канал.

Был ли прогресс в переговорах?

Зеленский сообщил, что вопрос территории и ЗАЭС "очень чувствительны", и это не является секретом. Он добавил, что по возвращению команды, будет больше конкретных деталей.

Что касается политической составляющей, это все чувствительные вопросы, о которых вы знаете. Восток, станция, все чувствительные вопросы. Также по возвращению будет более широкий доклад,

– сказал Зеленский.

Он также отметил, что определенный прогресс был в политическом направлении, но делегация не может сообщить по телефону всю имеющуюся информацию.

После возвращения украинской делегации с переговоров, появится больше информации о результатах. Зеленский добавил, что состоятся дополнительные контакты с европейскими партнерами, ведь для Украины важно широкое участие Европы в процессе.

