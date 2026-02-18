Чи є прогрес у питанні територій і ЗАЕС після переговорів у Женеві: що каже Зеленський
- Зеленський повідомив про "напрацювання" після переговорів у Женеві, але позиції сторін залишаються різними.
- Більше конкретних деталей буде доступно після повернення української делегації, і плануються додаткові контакти з європейськими партнерами.
В Женеві завершився другий день трьохсторонніх переговорів між Україною, Росією та США. Одними з основних питань зустрічі були території та ЗАЕС.
За словами президента України, "напрацювання є", але поки що позиції різні, бо "перемовини були непрості". Про це повідомив Володимир Зеленський під час спілкування з журналістами, передає 24 Канал.
Дивіться також Зеленський назвав підсумки переговорів з Росією у Женеві й неочікувано заявив про певний прогрес
Чи був прогрес у переговорах?
Зеленський повідомив, що питання території та ЗАЕС "дуже чутливі", і це не є секретом. Він додав, що по поверненню команди, буде більше конкретних деталей.
Що стосується політичної складової, це всі чутливі питання, про які ви знаєте. Схід, станція, всі чутливі питання. Також по поверненню буде більш ширша доповідь,
– сказав Зеленський.
Він також зазначив, що певний прогрес був в політичному напрямку, але делегація не може повідомити телефоном всю наявну інформацію.
Після повернення української делегації з переговорів, з’явиться більше інформації щодо результатів. Зеленський додав, що відбудуться додаткові контакти з європейськими партнерами, адже для України важливою є ширша участь Європи в процесі.
Останні новини про переговори
Дводенні мирні переговори в Женеві за участю делегацій України, Росії та США завершилися. Рустем Умєров зазначив, що зустрічі були інтенсивними та наповненими змістом.
Президент Зеленський повідомив про значний прогрес у військовому напрямку на переговорах у Женеві. Політичні питання залишаються складними для обговорення, але сторони домовилися продовжувати діалог.
За словами російської сторони, переговори були складними. За словами Мединського, попри складний процес зустрічі, переговори були "діловими", а обговорення проходили в різних форматах.