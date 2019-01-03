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      Перестать "сидеть" на газовой игле России: Садовый о перспективах энергетической независимости

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      Городской голова Львова Андрей Садовый
      Городской голова Львова Андрей Садовый / 24 канал

      Полтава славится не только своими культурными достопримечательностями, но и имеет огромный газовый потенциал. Себестоимость добычи тысячи кубометров газа обходится стране примерно в 100 долларов, а покупаем мы его за 360-380 долларов.

      Об этом рассказал Андрей Садовый во время выступления на съезде партии "Самопомич".

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      Он отметил, что в 70-х годах мы имели примеры добычи газа в размере 68 миллиардов кубических метров в год, однако последние 20 лет Украина балансирует на уровне 20 миллиардов, в то время, когда государство требует все 32 миллиарда.

      Это делается для того, чтобы вся страна "сидела" на российской газовой игле, чтобы Украину было легко контролировать. Ведь когда идут газовые схемы со страной-агрессором, то конкретные люди зарабатывают на этом огромные прибыли. В частности из этого бизнеса получили большие деньги олигархи,
      – подчеркнул Андрей Иванович.

      Городской председатель Львова отметил, что основной задачей на следующие пять лет он считает выход на добычу 32 миллиардов кубических метров в год именно собственного газа. Кроме того, приоритетным направлением деятельности государства должна стать энергетическая независимость страны.

      Также он добавил, что сейчас ни один мировой лидер не имеет лицензии на добычу украинского газа. В Украине не проводятся аукционы на продажу этих лицензий, хотя нам очень нужны инвестиции. В первую очередь, это должно быть обеспечено на государственном уровне.

      Теги: Андрей Садовой Новости Украины Новости политики Новости Львова Газ
      Источник: 24 канал
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