Зима на пороге: во Львове падал первый снег
- Украина готовится к похолоданию.
- Так, во Львове вечером 21 ноября уже выпал первый снег.
Зимняя погода постепенно приближается к Украине. Так, вечером пятницы 21 ноября львовяне наблюдали первый снег.
В частности он успел покрыть машины местных жителей. О зимней погоде во Львове рассказывает 24 Канал.
К теме Туман, мокрый снег и метели: на Львовщине ожидается значительное ухудшение погоды
Что известно о первом львовском снеге?
К вечеру 21 ноября город накрыли осадки, что кое-где падали в виде снега. Несмотря на то, что в основном первые снежинки таяли в воздухе, еще не долетая до земли, поверхности все же успели покрыться тонким слоем снега.
Смотрите кадры заснеженного Львова / Видео 24 Канала
Иногда снег переходил в дождь, однако это не мешало жителям Львова снимать первые проявления зимы в городе.
Первый снегопад во Львове / Видео 24 Канала
Кстати, синоптики предупреждали, что во Львовской области ожидается ухудшение погодных условий 21 – 23 ноября из-за прохождения атмосферных фронтов с юго-запада. Речь шла и о том, что именно 21 ноября дождь постепенно сменится мокрым снегом и снегом.
Где еще уже падал первый снег?
Ночь на 19 ноября принесла в Одесскую область настоящую зимнюю погоду. В ряде районов области снег выпал впервые в этом сезоне, образовав белый покров. Первый снег также зафиксировали в Полтаве.
А ночью на 18 ноября заснежило на Прикарпатье и в Буковеле. В соцсетях распространяли видео, на которых видно снегопад в разных уголках региона.