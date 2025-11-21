Зима на порозі: у Львові падав перший сніг
- Україна готується до похолодання.
- Так, у Львові увечері 21 листопада вже випав перший сніг.
Зимова погода поступово наближається до України. Так, увечері п'ятниці 21 листопада львів'яни спостерігали перший сніг.
Зокрема він встиг вкрити автівки місцевих мешканців. Про зимову погоду у Львові розповідає 24 Канал.
До теми Туман, мокрий сніг та хуртовини: на Львівщині очікується значне погіршення погоди
Що відомо про перший львівський сніг?
Надвечір 21 листопада місто накрили опади, що подекуди падали у вигляді снігу. Попри те, що здебільшого перші сніжинки танули в повітрі, ще не долітаючи до землі, поверхні все ж встигли вкритися тонким шаром снігу.
Дивіться кадри засніженого Львова / Відео 24 Каналу
Часом сніг переходив у дощ, однак це не заважало мешканцям Львова фільмувати перші прояви зими в місті.
Перший снігопад у Львові / Відео 24 Каналу
До речі, синоптики попереджали, що у Львівській області очікується погіршення погодних умов 21 – 23 листопада через проходження атмосферних фронтів із південного заходу. Йшлося й про те, що саме 21 листопада дощ поступово зміниться мокрим снігом та снігом.
Де ще вже падав перший сніг?
Ніч на 19 листопада принесла на Одещину справжню зимову погоду. У низці районів області сніг випав уперше цього сезону, утворивши білий покрив. Перший сніг також зафіксували в Полтаві.
А вночі на 18 листопада засніжило на Прикарпатті й у Буковелі. У соцмережах поширювали відео, на яких видно снігопад у різних куточках регіону.