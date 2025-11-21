Зима на порозі: у Львові падав перший сніг

Зимова погода поступово наближається до України. Так, увечері п'ятниці 21 листопада львів'яни спостерігали перший сніг.

Зокрема він встиг вкрити автівки місцевих мешканців. Про зимову погоду у Львові розповідає 24 Канал.

Що відомо про перший львівський сніг?

Надвечір 21 листопада місто накрили опади, що подекуди падали у вигляді снігу. Попри те, що здебільшого перші сніжинки танули в повітрі, ще не долітаючи до землі, поверхні все ж встигли вкритися тонким шаром снігу.

Дивіться кадри засніженого Львова / Відео 24 Каналу

Часом сніг переходив у дощ, однак це не заважало мешканцям Львова фільмувати перші прояви зими в місті.

Перший снігопад у Львові / Відео 24 Каналу

До речі, синоптики попереджали, що у Львівській області очікується погіршення погодних умов 21 – 23 листопада через проходження атмосферних фронтів із південного заходу. Йшлося й про те, що саме 21 листопада дощ поступово зміниться мокрим снігом та снігом.

Де ще вже падав перший сніг?