Псу Мише, которого не пускали в метро в Киеве, нашли новую семью

Пса Мишу в сентябре во время обстрелов не пустили в метро в Киеве. Стало известно, что теперь собаку пристроили в новую семью.

Что известно об адопции пса Миши?

Пса Мишу со станции метро "Теремки" в Киеве временно размещали и ухаживали в Patron Pets Center. Там животное обследовали ветеринары, провели социализацию и подготовили к поиску новой семьи.

По словам зоозащитников, после инцидента с метро к Мише в центр начали приходить желающие посмотреть на собаку и забрать ее домой. Часть посетителей хотела усыновить животное "импульсивно", поэтому зоозащитники решили временно не принимать анкеты.

Впоследствии вместе с центром окончательно определили новую семью для собаки независимые организации и телеведущий Алексей Суханов.

В Patron Pets Center отметили, что не разглашают данные семьи из соображений безопасности. Там заверили, что собака отправляется в "счастливую дальнейшую четвероногую жизнь", где о ней будут заботиться и обеспечат надлежащие условия.

Как выбирали новую семью для собаки: смотрите видео

Что произошло с собакой в метро?