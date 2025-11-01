Псу Міші, якого не пускали в метро в Києві, знайшли нову родину

Пса Мішу у вересні під час обстрілів не пустили до метро у Києві. Стало відомо, що тепер собаку прилаштували до нової родини.

Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на Patron Pets Center.

Що відомо про адопцію пса Міші?

Пса Мішу зі станції метро "Теремки" у Києві тимчасово розміщували та доглядали в Patron Pets Center. Там тварину обстежили ветеринари, провели соціалізацію та підготували до пошуку нової родини.

За словами зоозахисників, після інциденту з метро до Міші в центр почали приходити охочі подивитися на собаку та забрати його додому. Частина відвідувачів хотіла всиновити тварину "імпульсивно", тому зоозахисники вирішили тимчасово не приймати анкети.

Згодом разом із центром остаточно визначили нову родину для собаки незалежні організації та телеведучий Олексій Суханов.

У Patron Pets Center зазначили, що не розголошують дані родини з міркувань безпеки. Там запевнили, що собака вирушає в "щасливе подальше чотирилапе життя", де про нього дбатимуть і забезпечать належні умови.

Як обирали нову родину для собаки: дивіться відео

Що сталося із псом в метро?