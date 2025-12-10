Готовили еду для детей под дождем: как власти Николаева реагируют на скандал со школьным питанием
- В школах Николаева 8 декабря начали кормить детей через систему кейтеринга, но еду готовили под дождем на улице.
- Мэр Сенкевич заявил о начале проверки инцидента и привлечении Госпродпотребслужбы и Нацполиции.
В нескольких школах Николаева 8 декабря началось питание детей по системе кейтеринга. Однако в день запуска жителей возмутило видео, как готовят еду для школьников.
На нем видно, что кашу варили под открытым небом под дождем. Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на "МикВисти" и мэра Николаева Александра Сенкевича.
Смотрите также Часть школ в Украине лишат финансирования из госбюджета
Как готовили еду для школьников в Николаеве?
Часть школ города с 8 декабря начала обеспечивать питанием частная компания "Проссекко 8". Как сообщили журналистам родители, в тот день дети не получили завтрака, а еды в часть школ привезли после обеда.
Сетью распространялось видео, где работники компании варят еду под палаткой, под открытым небом и под дождем. На кадрах видно, как кашу заливают водой и перемешивают перфоратором.
Школьникам готовили еду под дождем: смотрите видео
Как реагирует местная власть?
Мэр Николаева Сенкевич прокомментировал ситуацию и отметил, что возмущен ею.
Хочу подчеркнуть, что факты, которые зафиксированы на вчерашнем видео, – недопустимы. Мы уже начали проверку по этому поводу,
– написал городской голова.
Сенкевич отметил, что безопасность и здоровье детей является приоритетом города, а питание в школах должно только улучшаться.
В процесс изучения ситуации планируют привлечь Госпродпотребслужбу и другие контролирующие органы. В то же время глава ОВА Виталий Ким сообщил, что обратился в Нацполицию на фоне скандала.
Что изменилось в системе питания в школах?
Ранее сообщалось, что правительство в 2026 году планирует ввести бесплатное питание в школах. В проекте госбюджета на следующий год на образование предусматривалось более 265 миллиардов гривен, среди которых и деньги на питание.
Кроме того, президент Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен анонсировала, что ЕС планировал предоставить около 200 миллионов евро на школьные обеды в Украине.