Готовили еду для детей под дождем: как власти Николаева реагируют на скандал со школьным питанием

В нескольких школах Николаева 8 декабря началось питание детей по системе кейтеринга. Однако в день запуска жителей возмутило видео, как готовят еду для школьников.

На нем видно, что кашу варили под открытым небом под дождем. Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на "МикВисти" и мэра Николаева Александра Сенкевича.

Как готовили еду для школьников в Николаеве?

Часть школ города с 8 декабря начала обеспечивать питанием частная компания "Проссекко 8". Как сообщили журналистам родители, в тот день дети не получили завтрака, а еды в часть школ привезли после обеда.

Сетью распространялось видео, где работники компании варят еду под палаткой, под открытым небом и под дождем. На кадрах видно, как кашу заливают водой и перемешивают перфоратором.

Школьникам готовили еду под дождем: смотрите видео

Как реагирует местная власть?

Мэр Николаева Сенкевич прокомментировал ситуацию и отметил, что возмущен ею.

Хочу подчеркнуть, что факты, которые зафиксированы на вчерашнем видео, – недопустимы. Мы уже начали проверку по этому поводу,

– написал городской голова.

Сенкевич отметил, что безопасность и здоровье детей является приоритетом города, а питание в школах должно только улучшаться.

В процесс изучения ситуации планируют привлечь Госпродпотребслужбу и другие контролирующие органы. В то же время глава ОВА Виталий Ким сообщил, что обратился в Нацполицию на фоне скандала.

Что изменилось в системе питания в школах?