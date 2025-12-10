Готували їжу для дітей під дощем: як влада Миколаєва реагує на скандал зі шкільним харчуванням
- У школах Миколаєва 8 грудня почали годувати дітей через систему кейтерингу, але їжу готували під дощем на вулиці.
- Мер Сєнкевич заявив про початок перевірки інциденту та залучення Держпродспоживслужби і Нацполіції.
У кількох школах Миколаєва 8 грудня розпочалось харчування дітей за системою кейтерингу. Однак в день запуску жителів обурило відео, як готують їжу для школярів.
На ньому видно, що кашу варили просто неба під дощем. Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на "МикВісті" та мера Миколаєва Олександра Сєнкевича.
Дивіться також Частину шкіл в Україні позбавлять фінансування з держбюджету
Як готували їжу для школярів у Миколаєві?
Частину шкіл міста з 8 грудня почала забезпечувати харчуванням приватна компанія "Проссекко 8". Як повідомили журналістам батьки, того дня діти не отримали сніданку, а їжі в частину шкіл привезли після обіду.
Мережею ширилось відео, де працівники компанії варять їжу під наметом, просто неба та під дощем. На кадрах видно, як кашу заливають водою й перемішують перфоратором.
Школярам готували їжу під дощем: дивіться відео
Як реагує місцева влада?
Мер Миколаєва Сєнкевич прокоментував ситуацію та наголосив, що обурений нею.
Хочу підкреслити, що факти, які зафіксовані на вчорашньому відео, – неприпустимі. Ми вже розпочали перевірку з цього приводу,
– написав міський голова.
Сєнкевич наголосив, що безпека та здоров'я дітей є пріоритетом міста, а харчування в школах має тільки покращуватись.
У процес вивчення ситуації планують залучити Держпродспоживслужбу та інші контролюючі органи. Водночас очільник ОВА Віталій Кім повідомив, що звернувся до Нацполіції на тлі скандалу.
Що змінилось у системі харчування в школах?
Раніше повідомлялось, що уряд у 2026 році планує ввести безкоштовне харчування у школах. У проєкті держбюджету на наступний рік на освіту передбачалось понад 265 мільярдів гривень, серед яких і гроші на харчування.
Крім того, президентка Єврокомісії Урсула фон дер Ляєн анонсувала, що ЄС планував надати близько 200 мільйонів євро на шкільні обіди в Україні.