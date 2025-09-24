Об этом заявила президент Европейской комиссии Урсула фон дер Ляйен на конференции "Восстановление детства и человечности – продвижение мира в Украине через возвращение украинских детей" на полях 80-й сессии Генассамблеи ООН. Об этом информирует 24 Канал со ссылкой Суспильное.

Сколько средств получит Украина?

Она подчеркнула: ЕС поддерживает Украину.

Мы готовы выделить около 200 миллионов евро на обеспечение школьных обедов. Но мы не остановимся, пока дети Украины не вернутся домой. Наше обязательство касается всех, кто все еще находятся в плену на чужой земле,

– заявила фон дер Ляйен.

Также ЕС совместно с ЮНИСЕФ выделяют более 10 миллионов евро, чтобы возвращенные украинские дети могли "выздороветь, учиться и снова мечтать".

Кроме того, чиновница сообщила, что сейчас более 1,5 миллиона украинских детей находятся на временно оккупированных территориях и "растут в тени принудительной русификации".

Когда дети будут бесплатно питаться в школах?

В Украине в 2026 году введут бесплатное питание для детей 1 – 11 классов в школах.

Деньги на это предусмотрены в проекте бюджета на 2026 год, сообщила премьер Юлия Свириденко.

С 1 октября 2026 года все 4,4 миллиона учеников 1 – 11 классов по всей Украине будут получать бесплатное питание, пообещала она.

