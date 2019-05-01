Пять лет трагедии 2 мая: кого наказали и чего ожидать в Одессе?

Пять лет прошло после трагических событий в Одессе. Но настоящие виновники так и не были наказаны. Почему так произошло и чего ожидать в Одессе 2 мая – в материале 24 канала.

Что произошло в Одессе 2 мая 2014 года?

2 мая 2014 года в Одессе проходили акции проукраинских жителей города. На них напали пророссийские коллаборанты. Конфликт возник на улице Греческой. Там во время столкновений погибли шесть человек.

Затем противостояние переместились на Куликово поле, где был расположен палаточный городок так называемого антимайдана. Часть антимайдановцев сбежала в Дом профсоюзов, в котором впоследствии вспыхнул пожар. Большинство людей задохнулась угарным дымом. Всего в этот день погибло 48 человек.

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Пророссийские сепаратисты с молчаливого согласия милиции целились по мирным жителям

Тогдашний глава Одесской облгосадминистрации Владимир Немировский уволился. А начальник областной милиции Дмитрий Фучеджи, которого обвиняли в содействии сепаратистам и организации беспорядков, бежал.

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По информации активистов и свидетелей, антимайданцам финансово и организационно помогали из России. Среди них также было немало радикально настроенных граждан РФ.

Кто наказан?

Судебные приговоры были лишь в отношении двух антимайдановцев. В уголовном производстве по событиям 2 мая подозревают 26 человек. Основные участники антимайдана, которые напали на мирных жителей – 19 человек – в 2017 году былои оправданы Ильичевским городским судом. В Николаевском апелляционном суде уже одиннадцать раз отложено рассмотрение обжалования этого решения в связи с тем, что на заседания не приходят участники антимайдана.



В Доме профсоюзов задохнулись десятки людей

Бывшего руководителя Одесского ГУ МВД Петра Луцюка, которого подозревают в содействии массовым беспорядкам, еще в 2015 году освободили из-под домашнего ареста.

Ответственность за насилие 2 мая 2014 года в Одессе: видео

Следствие продолжается. Но основные фигуранты бежали в Россию. В прошлом году по случаю 4 годовщины трагедии в Одессе 2 мая Мониторинговая миссия ООН по правам человека опубликовала пятиминутный фильм о расследовании. Основным выводом миссии стал тот факт, что за 4 года ни один из чиновников не был привлечен к ответственности за несвоевременные действия во время беспорядков в центре города и пожара на Куликовом поле.

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Почему никто не осужден по делу 2 мая?

Одесские активисты убеждены: большинство уголовных дел провалено из-за сознательного бездействия правоохранителей. По словам Виталия Устименко, в конце 2017 года следователи обращались к общественной организации "Группа 2 мая" по отдельным материалам. Активист Виталий Устименко отмечает: для понимания, почему произошел провал и саботаж расследования, ярким примером является нынешний заместитель начальника полиции Одесской области Иван Ищенко.

На следующий день после трагедии в Одессе сотрудник милиции Иван Ищенко разрешил всем идти на место преступления. Основные вещественные доказательства в Доме профсоюзов были уничтожены. Оттуда выносили и заносили все, что хотели. Несколько недель это помещение находилось под влиянием разных людей. Ищенко принимал пассивное участие в событиях 2 мая. Но вместо увольнения и привлечения к уголовной ответственности его повысили,

- отмечает Виталий Устименко.



Тогдашний руководитель миилции Фучеджи способствовал сепаратистам и сбежал из страны

Сергей Стерненко добавляет: на фотографиях с событий 2 мая видно, как Иван Ищенко стоит на пророссийской стороне и отворачивает голову в момент, когда боевики целться по участникам акции из вероятно короткоствольного огнестрельного оружия.

В мятеже 2 мая участвовали не только пророссийские граждане. Но и сотрудники одесской милиции, которые помогали им в реализации преступных планов. Многие сотрудники милиции открыто переходили на сторону пророссийских террористов. И их не уволили из милиции. И из полиции тоже. Они и дальше работают,

- отмечает Сергей Стерненко.

Стерненко, который участвовал в рабочей группе при прокуратуре, убежден: следствие проводилось не профессионально. Значительная часть вещественных доказательств была уничтожена преднамеренно теми же сотрудниками милиции, а затем полиции. Территориальная прокуратура Одесской области не была заинтересована в надлежащем сборе доказательной базы.

Чего ожидать 2 мая в Одессе?

Ежегодно 2 мая отмечают годовщину трагедии. В основном проведение массовых мероприятий не обходится без столкновений между проукраинскими и пророссийскими силами. В 2018 году во время потасовки на Куликовом поле были задержаны три человека.



Ивана Ищенко повысили в должности

Как вспоминает Сергей Стерненко, четыре раза проводились акции на Куликовом поле. Трижды – возле Дома профсоюзов. Во время возглавления Одесской облгосадмистрации Михаилом Саакашивли в 2016 году все мероприятия были перенесены за место трагедии. Пророссийские граждане не смогли собраться на Куликовом поле. И это было самое спокойное проведение акций 2 мая.

Как считают активисты, в этом году массовые выступления, которые переросли в противостояние, невозможны.

Вероятные источники и ресурсы, которые использовались 2 мая 2014 года, которые могут усилить так называемый антимайдан и "русские весны", сейчас отсутствуют. Нет каналов их подпитки. У антимайдана структурной, финансовой, организационной, вооруженной возможностей нет. Столкновения маловероятны,

– говорит Виталий Устименко.

В то же время, отмечает Стерненко, ежегодно в Одессу прибывают представители "Оппоблока" – Новинский, Шуфрич, Бойко и другие. И они становятся существенным раздражителем для патриотически настроенных граждан.

Кроме того, недавно сменился начальник полиции Одесской области. Вместо Дмитрия Головина, который был очень лоялен к представителям пророссийских формирований, назначен Олега Беха. Как поведет себя новый руководитель – не известно.

По словам Устименко, единственный, кто может использовать массовые акции в своих целях, чтобы показать неспокойную Одессу, это так называемая ФПГ мэра Одессы Геннадия Труханова и близкого к нему бизнесмена Владимира Галантерника. Таким образом они могут получить политические дивиденды. Чтобы показать, что ситуация в Одессе нестабильная или что здесь все четко контролируется.

Стерненко отмечает: после трагедии 2 мая власть не сделала ни одного вывода.

Власти Одессы постоянно демонстрирует пророссийскую риторику. Это не способствует уменьшению количества сторонников России – страны-агрессора. За пять лет, к сожалению, центральная и тем более городская власть Одессы не сделала выводов из событий 2014 года. Не было проведено мероприятий, направленных на украинизацию города, ослабление пророссийского влияния в городе,

– подчеркнул Сергей Стерненко.