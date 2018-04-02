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Пэрис Хилтон поделилась трогательным фото с любимым во Львове

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Пэрис Хилтон и Крис Зилка побывали во Львове
Пэрис Хилтон и Крис Зилка побывали во Львове / Getty images

Известная модель, актриса и светская львица Пэрис Хилтон продолжает очаровывать сеть своими фото из Украины.

30 марта она прибыла во Львов, где в субботу приняла участие в открытии местного отеля и даже сыграла благотворительный ди-джей сет.

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Увидеться со всемирно известной знаменитостью во Львов прибыло немало украинских селебритиз.

В Украину Пэрис Хилтон прибыла не сама, а со своим женихом – американским актером с украинскими корнями Крисом Зилкой.

На странице наследницы сети отелей в Instagram появилось очередное трогательное сообщение об их чувствах.

Когда-нибудь кто-то будет смотреть на вас со светом в глазах, которого вы никогда до этого не видели. Он будет смотреть на вас так, будто вы – это все, чего он ждал всю жизнь,
– написала Хилтон, добавив фото со своим возлюбленным.

Теги: Новости Украины LifeStyle Новости Львова
Источник: 24 Канал
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