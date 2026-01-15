России нужно больше времени, офицер ВСУ сказал, как можно сорвать главный план Кремля на 2026 год

Россия рассчитывает сделать 2026 год решающим для захвата всей Донецкой области. На фоне боев за крупные города Кремль параллельно ищет ресурсы, чтобы держать темп наступления и пополнять потери.

Майор ВСУ, политолог Андрей Ткачук в эфире 24 Канала объяснил, что этот замысел упирается во время, людей и возможности. Он назвал несколько факторов, которые уже сейчас могут сорвать главный план Кремля на 2026 год.

Смотрите также Цель России – сделать Киев непригодным для жизни, – NYT

Почему Кремлю нужно больше времени для плана на 2026 год?

Идея захватить всю Донецкую область в определенные сроки, по этой оценке, выглядит завышенной уже из-за темпов боев за крупные города.

Такую задачу они будут ставить себе на 26-й год. Но мы понимаем факт, что для этого им нужно больше времени,

– сказал Ткачук.

Даже ситуация вокруг Покровска показывает, что такие узлы обороны даются оккупантам трудно, а продвижение стоит слишком дорого.

Ситуация в Покровске: смотрите на карте

Именно поэтому Кремль нуждается в дополнительном времени, чтобы превратить желаемый план в реальную возможность.

По меньшей мере до 2027 года россиянам не удастся захватить всю территорию Донецкой области,

– сказал Ткачук.

Отдельно он обратил внимание на масштабы потерь, которые заставляют Россию постоянно искать пополнение. По его словам, эти цифры становятся ключевым ограничением для любых крупных наступательных замыслов, потому что их надо закрывать ежемесячно. Это и есть причина, почему Кремль пытается выиграть время и параллельно раскручивать различные сценарии на политическом треке.

Потери россиян – примерно 30 000 убитыми и ранеными ежемесячно. Безвозвратные – около 20 000,

– отметил офицер.

В такой логике план на 2026 год упирается не только в линию фронта, но и в способность удерживать темп без провала с резервами. Если потери остаются такими, каждый месяц наступления становится для России дороже и рискованнее. Именно это и дает Украине окно, чтобы сорвать намерение Кремля.

Вниманию! Продолжается сбор средств на FPV дроны для 7 Корпуса ДШВ, который обороняет Покровск. Цель сбора 1 000 000 гривен. Донатьте через банк Monobank или на карточку 4874 1000 2363 7518. Среди участников сбора разыгрывают iPhone 17 Air.

Украина может сорвать план Кремля и заставить Россию искать резервы

Далее, по словам Ткачука, работает комбинация решений, которые усиливают обороноспособность Украины и одновременно повышают цену войны для России. Он обратил внимание на рост роли Сил беспилотных систем и рекрутинговые шаги, которые должны увеличить количество подготовленных пилотов. Чем эффективнее работают дроны по живой силе противника, тем сложнее Кремлю держать темп и маскировать потери.

Россияне очень боятся полноценной мобилизации. Они ищут гибридные методы привлечения людей,

– сказал Ткачук.

Отдельным элементом он назвал украинские удары по тылам и по российской экономике, которые бьют по способности финансировать войну и держать ресурсы для наступления. Речь идет о работе дальнобойных подразделений и системных ударах по нефтепереработке и других чувствительных целях, которые создают потери уже не только на фронте. Если эти инструменты будут работать вместе, Украина будет иметь шанс в 2026 году не догонять повестку дня, а навязывать ее на поле боя и в переговорах.

Ситуация в Покровске: что известно по состоянию на сейчас