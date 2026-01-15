Росії потрібно більше часу, – офіцер ЗСУ сказав, як можна зірвати головний план Кремля на 2026

Росія розраховує зробити 2026 рік вирішальним для захоплення всієї Донецької області. На тлі боїв за великі міста Кремль паралельно шукає ресурси, щоб тримати темп наступу і поповнювати втрати.

Майор ЗСУ, політолог Андрій Ткачук в ефірі 24 Каналу пояснив, що цей задум упирається у час, людей і можливості. Він назвав кілька чинників, які вже зараз можуть зірвати головний план Кремля на 2026 рік.

Чому Кремлю потрібно більше часу для плану на 2026 рік?

Ідея захопити всю Донецьку область у визначені строки, за цією оцінкою, виглядає завищеною вже через темпи боїв за великі міста.

Таку задачу вони будуть ставити собі на 26-й рік. Але ми розуміємо факт, що для цього їм потрібно більше часу,

– сказав Ткачук.

Навіть ситуація довкола Покровська показує, що такі вузли оборони даються окупантам важко, а просування коштує надто дорого.

Саме тому Кремль потребує додаткового часу, щоб перетворити бажаний план на реальну можливість.

Щонайменше до 2027 року росіянам не вдасться захопити всю територію Донецької області,

– сказав Ткачук.

Окремо він звернув увагу на масштаби втрат, які змушують Росію постійно шукати поповнення. За його словами, ці цифри стають ключовим обмеженням для будь-яких великих наступальних задумів, бо їх треба закривати щомісяця. Це і є причина, чому Кремль намагається виграти час і паралельно розкручувати різні сценарії на політичному треку.

Втрати росіян – приблизно 30 000 вбитими і пораненими щомісяця. Безповоротні – близько 20 000,

– зазначив офіцер.

У такій логіці план на 2026 рік упирається не лише в лінію фронту, а й у здатність утримувати темп без провалу з резервами. Якщо втрати залишаються такими, кожен місяць наступу стає для Росії дорожчим і ризикованішим. Саме це й дає Україні вікно, щоб зірвати намір Кремля.

Україна може зірвати план Кремля і змусити Росію шукати резерви

Далі, за словами Ткачука, працює комбінація рішень, які посилюють обороноздатність України і одночасно підвищують ціну війни для Росії. Він звернув увагу на зростання ролі Сил безпілотних систем і рекрутингові кроки, які мають збільшити кількість підготовлених пілотів. Чим ефективніше працюють дрони по живій силі противника, тим складніше Кремлю тримати темп і маскувати втрати.

Росіяни дуже бояться повноцінної мобілізації. Вони шукають гібридні методи залучення людей,

– сказав Ткачук.

Окремим елементом він назвав українські удари по тилах і по російській економіці, які б'ють по здатності фінансувати війну і тримати ресурси для наступу. Йдеться про роботу далекобійних підрозділів і системні удари по нафтопереробці та інших чутливих цілях, які створюють втрати вже не тільки на фронті. Якщо ці інструменти працюватимуть разом, Україна матиме шанс у 2026 році не наздоганяти порядок денний, а нав'язувати його на полі бою і в переговорах.

