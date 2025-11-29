Укр Рус
29 ноября, 16:32
2

"Время менять план обороны Украины": Зеленский поговорил с Будановым и Шмыгалем

Маргарита Волошина
Основные тезисы
  • Зеленский обсудил с Будановым и Шмыгалем ситуацию с безопасностью и план обороны Украины, указав на необходимость изменений.
  • Министр обороны должен подготовить детальные предложения для изменений в плане обороны и представить их Кабмину на утверждение.

Президент Украины Владимир Зеленский заслушал доклады министра обороны Украины Дениса Шмыгаля и руководителя Главного управления разведки Кирилла Буданова.

Они, в частности, обсудили ситуацию с безопасностью, план обороны Украины и тому подобное. Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на публикацию президента.

О чем доложили Зеленскому?

Буданов доложил президенту относительно безопасности и политической ситуации вокруг Украины и об имеющихся сейчас перспективах. Определили важные акценты в переговорном процессе. Также он заслушал доклад Дениса Шмыгаля.

Уже время менять базовые документы по обороне Украины, в частности план обороны нашего государства. Ход боевых действий продемонстрировал, что именно должно стать обновленными приоритетами, 
– написал Владимир Зеленский.

По результатам разговора они договорились, что министр обороны подготовит детальные предложения для изменений и представит Кабмину на утверждение. Также он доложил о командировках в Николаевскую и Херсонскую области.

"Обсудили защиту критической инфраструктуры, направление соответствующих ресурсов. Важно, что правительство и Минобороны полностью обеспечивают необходимое финансирование на закупку в частности дронов для боевых бригад", – добавил он.

Украина встречается с представителями США

  • Отметим, что в то же время украинская делегация встречается в США со спецпосланником Стивом Уиткоффом во Флориде. Владимир Зеленский ранее утвердил секретаря СНБО Рустема Умерова главой делегации.

  • Новый глава переговорной группы Рустем Умеров сообщил, что в США украинцы продолжат работать над согласованием дальнейших шагов, направленных на достижение справедливого и устойчивого мира.