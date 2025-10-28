План завершения войны: Зеленский раскрыл, когда состоится встреча советников Украины и ЕС

Президент Украины анонсировал переговоры между Киевом и ЕС. Целью встречи является разработка плана урегулирования российско-украинской войны.

Соответствующее заявление Зеленский сделал на встрече с министром иностранных дел Нидерландов Дэвидом ван Виллем во вторник, 28 октября, передает 24 Канал.

Читайте также У Зеленского сказали, что сделала Украина, чтобы Трамп изменил риторику

Когда будут обсуждать черты плана завершения войны?

Владимир Зеленский сообщил, что в конце недели запланирована встреча советников Украины и Европейского Союза. Переговоры пройдут, вероятно, уже в пятницу или субботу.

Во время них стороны намерены обсудить основные положения плана по завершению войны.

Скажем так – это план, с которого начинается дипломатия и в принципе он является основным,

– подчеркнул Зеленский.

В то же время глава государства отметил, что для урегулирования войны в первую очередь необходимо прекращение боевых действий.

Накануне президент Зеленский информировал, что в течение ближайшей недели или десяти дней Украина совместно с европейскими лидерами будет работать над планом по прекращению огня.

Интересно! Руководитель Центра общественной аналитики "Башня" Валерий Клочок в комментарии 24 Канала отметил, что риторика Кремля относительно мирных переговоров стала проще, поскольку там чувствуют, что ситуация выходит из-под контроля.

На каком этапе мирное урегулирование войны в Украине?