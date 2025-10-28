План завершення війни: Зеленський розкрив, коли відбудеться зустріч радників України та ЄС

Президент України анонсував перемовини між Києвом та ЄС. Зустріч має на меті розроблення плану врегулювання російсько-української війни.

Відповідну заяву Зеленський зробив на зустрічі з міністром закордонних справ Нідерландів Девідом ван Віллем у вівторок, 28 жовтня, передає 24 Канал.

Коли обговорюватимуть риси плану завершення війни?

Володимир Зеленський повідомив, що наприкінці тижня запланована зустріч радників України та Європейського Союзу. Переговори пройдуть, імовірно, вже в п'ятницю або суботу.

Під час них сторони мають намір обговорити основні положення плану щодо завершення війни.

Скажімо так, це план, з якого починається дипломатія і в принципі він є основним,

– підкреслив Зеленський.

Водночас глава держави зауважив, що для врегулювання війни в першу чергу необхідне припинення бойових дій.

Напередодні президент Зеленський інформував, що протягом найближчого тижня або десяти днів Україна спільно з європейськими лідерами працюватиме над планом щодо припинення вогню.

Цікаво! Керівник Центру громадської аналітики "Вежа" Валерій Клочок у коментарі 24 Каналу зазначив, що риторика Кремля щодо мирних переговорів стала простішою, оскільки там відчувають, що ситуація виходить з-під контролю.

На якому етапі мирне врегулювання війни в Україні?