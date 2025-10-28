План завершення війни: Зеленський розкрив, коли відбудеться зустріч радників України та ЄС
- Володимир Зеленський розповів про заплановані перемовини з ЄС.
- Він підкреслив, що для врегулювання війни необхідне припинення бойових дій.
Президент України анонсував перемовини між Києвом та ЄС. Зустріч має на меті розроблення плану врегулювання російсько-української війни.
Відповідну заяву Зеленський зробив на зустрічі з міністром закордонних справ Нідерландів Девідом ван Віллем у вівторок, 28 жовтня, передає 24 Канал.
Коли обговорюватимуть риси плану завершення війни?
Володимир Зеленський повідомив, що наприкінці тижня запланована зустріч радників України та Європейського Союзу. Переговори пройдуть, імовірно, вже в п'ятницю або суботу.
Під час них сторони мають намір обговорити основні положення плану щодо завершення війни.
Скажімо так, це план, з якого починається дипломатія і в принципі він є основним,
– підкреслив Зеленський.
Водночас глава держави зауважив, що для врегулювання війни в першу чергу необхідне припинення бойових дій.
Напередодні президент Зеленський інформував, що протягом найближчого тижня або десяти днів Україна спільно з європейськими лідерами працюватиме над планом щодо припинення вогню.
Цікаво! Керівник Центру громадської аналітики "Вежа" Валерій Клочок у коментарі 24 Каналу зазначив, що риторика Кремля щодо мирних переговорів стала простішою, оскільки там відчувають, що ситуація виходить з-під контролю.
На якому етапі мирне врегулювання війни в Україні?
Нещодавно в Угорщині планувалася зустріч Дональда Трампа та Володимира Путіна. Втім, президент США скасував саміт, натомість затвердив запровадження нових санкцій проти російських компаній "Лукойл" і "Роснефть".
На думку Володимира Зеленського, Дональду Трампу не вигідно вести переговори з Володимиром Путіним, оминаючи позицію України. Президент підкреслив, що питання, які стосуються України, не можуть вирішуватися без її безпосередньої участі, навіть якщо йдеться про домовленості між США та Росією.
Водночас він також заявив, що Україна відкрита до переговорів із Росією про завершення війни практично в будь-якому місці – навіть в Угорщині. Однак, за його словами, проблема полягає не в самій країні, а в прем'єр-міністрові Вікторі Орбані.