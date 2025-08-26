Разведчики 14-й бригады оперативного назначения Нацгвардии "Червона Калина" взяли в плен группу оккупантов на Покровском направлении. Вероятно, именно эти россияне совершили прорыв в направлении Доброполья и причастны к жестокому убийству украинского защитника.

Врага захватили во время выполнения боевого задания. Детали сообщает 24 Канал со ссылкой на Ukrainian Witness – репортаж с передовой корреспондента Татьяны Демух.

Как разведчики 1-го корпуса "Азов" пленили россиян?

По полученной от военных информации, пленные оккупанты являются теми, кто 11 августа совершил прорыв в направлении Доброполья. Тогда проект DeepState зафиксировал появление российского прорыва длиной в более чем 10 километров.

Я думаю, просто им удалось найти где-то какую-то дыру в обороне и направить туда очень много сил и средств: пехоты какой-то, мотоциклов, возможно. Как я знаю, например, ребята, которых мы меняли, им пришлось отражать штурм 100 мотоциклов,

– рассказывает защитник о ДРГ на Покровском направлении.

Россиян захватили во время выполнения боевого задания. По словам разведчиков, они не знали, кого берут в плен. Однако когда пленных передали дальше, выяснилась их причастность к жестокому убийству украинского военнослужащего.

Как разведчики выбили вражескую ДРГ из Покровска: смотрите видео

К слову, 14-я бригада "Червона Калина", входящая в состав 1-го корпуса Нацгвардии "Азов", обороняет Покровское направление с августа 2024 года. Ежедневно там приходится отбивать по 50 – 70 российских штурмов.

Один из разведчиков характеризует состав российских штурмовых подразделений на Покровском направлении так: "Мобилизованные, преимущественно все, процентов 70 – это "зэки", все сидели".

По мотивации оккупантов идти в бой, защитник отмечает: "Мотивация позади – сброс там свой, FPV свое, то есть выбора нет – или на нас, или...".

Как россиян остановили возле Покровска?

Напомним, 15 августа корпус "Азов" сообщил об остановке российского прорыва: