На Покровському напрямку розвідники "Азову" взяли в полон росіян, що зарізали бійця ЗСУ
- Розвідники 14-ї бригади Нацгвардії на Покровському напрямку взяли в полон групу російських окупантів, причетних до жорстокого вбивства українського військового.
15 серпня корпус "Азов" повідомив про зупинку російського прориву та зачистку кількох населених пунктів.
Розвідники 14-ї бригади оперативного призначення Нацгвардії "Червона Калина" взяли в полон групу окупантів на Покровському напрямку. Ймовірно, саме ці росіяни здійснили прорив у напрямку Добропілля та причетні до жорстокого вбивства українського оборонця.
Ворога захопили під час виконання бойового завдання. Деталі повідомляє 24 Канал із посиланням на Ukrainian Witness – репортаж з передової кореспондентки Тетяни Демух.
Як розвідники 1-го корпусу "Азов" полонили росіян?
За отриманою від військових інформацією, полонені окупанти є тими, хто 11 серпня здійснив прорив у напрямку Добропілля. Тоді проєкт DeepState зафіксував появу російського прориву довжиною в понад 10 кілометрів.
Я думаю, просто їм вдалося знайти десь якусь діру в обороні й направити туди дуже багато сил та засобів: піхоти якоїсь, мотоциклів, можливо. Як я знаю, наприклад, хлопці, яких ми міняли, їм довелося відбивати штурм 100 мотоциклів,
– розповідає захисник про ДРГ на Покровському напрямку.
Росіян захопили під час виконання бойового завдання. За словами розвідників, вони не знали, кого беруть в полон. Однак коли полонених передали далі, з'ясувалася їхня причетність до жорстокого вбивства українського військовослужбовця.
До слова, 14-та бригада "Червона Калина", що входить до складу 1-го корпусу Нацгвардії "Азов", обороняє Покровський напрямок з серпня 2024 року. Щодня там доводиться відбивати по 50 – 70 російських штурмів.
Один з розвідників характеризує склад російських штурмових підрозділів на Покровському напрямку так: "Мобілізовані, переважно всі, процентів 70 – це "зеки", усі сиділи".
Щодо мотивації окупантів іти в бій, захисник зазначає: "Мотивація позаду – скид там свій, FPV своє, тобто вибору немає – або на нас, або…".
Як росіян зупинили біля Покровська?
Нагадаємо, 15 серпня корпус "Азов" повідомив про зупинку російського прориву:
- Завдяки пошуково-ударним діям вдалося зачистити населені пункти Грузьке, Рубіжне, Нововодяне, Петрівка, Веселе, Золотий Колодязь.
- Захисники взяли в полон 13 окупантів, ще 271 загарбника вбили, а 101 – поранили.
- Українські бійці знищили та пошкодили 1 танк, 2 бойові броньовані машини, 37 одиниць авто та мототехніки, а також 3 гармати ворога.