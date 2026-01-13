По меньшей мере, 3 крылатые ракеты залетели в Украину: в Киевской области взрывы из-за работы ПВО

Россия продолжает атаковать украинские города, используя для этого различное вооружение. Утром во вторник, 13 января, во время дроновой атаки в Украину попали еще по меньшей мере 3 крылатые ракеты.

Они направляются в направлении Киевской области. Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на Воздушные силы ВСУ.

Где сейчас ракеты?

Ориентировочно в 07:22 в Воздушных силах сообщили о фиксации нескольких скоростных целей в воздушном пространстве Сумской и Полтавской областей, которые двигались в западном направлении. Затем сообщили о Киевской области.

По меньшей мере три крылатые ракеты направляются в направлении Киевской области,

– говорится в сообщении.

Вскоре после этого появилась предварительная информация о том, что крылатые ракеты движутся ориентировочно в направлениях Яготина, Пирятина и Гадяча, позже уточнить о движении воздушной цели курсом на Борисполь.

Около 07:34 Киевская областная военная администрация сообщила, что в воздушном пространстве региона зафиксировано вражеские беспилотники и ракеты. Силы ПВО работают по вражеским целям, из-за чего может быть громко.

"Находитесь в укрытиях до конца воздушной тревоги. Позаботьтесь о собственной безопасности. Придерживайтесь информационной тишины – не фиксируйте и не выкладывайте в сеть работу наших защитников", – отметили в ОВА.

Городская военная администрация сообщает, что угроза с воздуха продолжается. Также есть сообщения о движении скоростных целей возле Канева и Чернигова.

Что известно о российской атаке?