По всей Украине и круглосуточно: какими будут отключения света 4 декабря
- 4 декабря во всех регионах Украины будут действовать круглосуточные графики ограничения потребления электроэнергии из-за последствий массированных обстрелов.
- Отключения будут продолжаться с 00:00 до 23:59 в виде почасовых графиков – от 0,5 до 3 очередей, также будут ограничены мощности для промышленных потребителей.
В Укрэнерго рассказали, какими будут отключения 4 декабря. Графики будут действовать во всех областях.
Причина введения ограничений – последствия предыдущих российских массированных ракетно-дронных атак. Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на Укрэнерго.
Какими будут отключения 4 декабря?
Круглосуточно во всех регионах Украины будут действовать ограничения потребления электроэнергии 4 декабря.
Причиной являются последствия массированных обстрелов украинской энергетики.
С 00:00 до 23:59 будут действовать графики почасовых отключений – от 0,5 до 3 очередей.
В то же время для промышленных потребителей будут действовать графики ограничения мощности.
Какими были последние обстрелы энергетики?
30 ноября российские войска ударили по подстанции в Сумской области, что привело к обесточиванию потребителей.
Россия нанесла массированный удар по энергетической инфраструктуре в нескольких областях 29 ноября, что привело к обесточиванию более 600 тысяч потребителей.
В ночь на 29 ноября Россия осуществила массированный обстрел Киевской области, в частности города Фастов. Город был временно обесточен.