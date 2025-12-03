Укр Рус
24 Канал Новости Украины По всей Украине и круглосуточно: какими будут отключения света 4 декабря
3 декабря, 18:07
2

По всей Украине и круглосуточно: какими будут отключения света 4 декабря

Сергей Попович
Основные тезисы
  • 4 декабря во всех регионах Украины будут действовать круглосуточные графики ограничения потребления электроэнергии из-за последствий массированных обстрелов.
  • Отключения будут продолжаться с 00:00 до 23:59 в виде почасовых графиков – от 0,5 до 3 очередей, также будут ограничены мощности для промышленных потребителей.

В Укрэнерго рассказали, какими будут отключения 4 декабря. Графики будут действовать во всех областях.

Причина введения ограничений – последствия предыдущих российских массированных ракетно-дронных атак. Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на Укрэнерго.

Смотрите также Цена стабильной связи: как Киевстар готовит сеть к зиме и почему важно участие абонентов

Какими будут отключения 4 декабря?

Круглосуточно во всех регионах Украины будут действовать ограничения потребления электроэнергии 4 декабря.

Причиной являются последствия массированных обстрелов украинской энергетики.

С 00:00 до 23:59 будут действовать графики почасовых отключений – от 0,5 до 3 очередей.

В то же время для промышленных потребителей будут действовать графики ограничения мощности.

Какими были последние обстрелы энергетики?