По всей Украине и круглосуточно: какими будут отключения света 4 декабря

В Укрэнерго рассказали, какими будут отключения 4 декабря. Графики будут действовать во всех областях.

Причина введения ограничений – последствия предыдущих российских массированных ракетно-дронных атак. Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на Укрэнерго.

Какими будут отключения 4 декабря?

Круглосуточно во всех регионах Украины будут действовать ограничения потребления электроэнергии 4 декабря.

Причиной являются последствия массированных обстрелов украинской энергетики.

С 00:00 до 23:59 будут действовать графики почасовых отключений – от 0,5 до 3 очередей.

В то же время для промышленных потребителей будут действовать графики ограничения мощности.

Какими были последние обстрелы энергетики?