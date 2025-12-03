По всій Україні і цілодобово: якими будуть відключення світла 4 грудня
- 4 грудня в усіх регіонах України діятимуть цілодобові графіки обмеження споживання електроенергії через наслідки масованих обстрілів.
- Відключення триватимуть з 00:00 до 23:59 у вигляді погодинних графіків – від 0,5 до 3 черг, також будуть обмеження потужності для промислових споживачів.
В Укренерго розповіли, якими будуть відключення 4 грудня. Графіки будуть діяти в усіх областях.
Причина запровадження обмежень – наслідки попередніх російських масованих ракетно-дронових атак. Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на Укренерго.
Якими будуть відключення 4 грудня?
Цілодобово в усіх регіонах України діятимуть обмеження споживання електроенергії 4 грудня.
Причиною є наслідки масованих обстрілів української енергетики.
З 00:00 до 23:59 діятимуть графіки погодинних відключень – від 0,5 до 3 черг.
Водночас для промислових споживачів діятимуть графіки обмеження потужності.
Якими були останні обстріли енергетики?
30 листопада російські війська вдарили по підстанції на Сумщині, що спричинило знеструмлення споживачів.
Росія завдала масованого удару по енергетичній інфраструктурі в кількох областях 29 листопада, що призвело до знеструмлення понад 600 тисяч споживачів.
У ніч проти 29 листопада Росія здійснила масований обстріл Київщини, зокрема міста Фастів. Місто було тимчасово знеструмлено.