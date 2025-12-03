Причина запровадження обмежень – наслідки попередніх російських масованих ракетно-дронових атак. Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на Укренерго.

Якими будуть відключення 4 грудня?

Цілодобово в усіх регіонах України діятимуть обмеження споживання електроенергії 4 грудня.

Причиною є наслідки масованих обстрілів української енергетики.

З 00:00 до 23:59 діятимуть графіки погодинних відключень – від 0,5 до 3 черг.

Водночас для промислових споживачів діятимуть графіки обмеження потужності.

Якими були останні обстріли енергетики?