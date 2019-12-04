По факту пожара в Одесском колледже полиция открыла дело

По факту пожара в Одесском колледже экономики, права и гостинично-ресторанного бизнеса полицейские начали уголовное производство. Расследовать дело будут как нарушение установленных законодательством требований пожарной безопасности.

В полиции уточнили, что пока известно о 22 пострадавших в пожаре. Все они госпитализированы в медучреждения.

Узнайте все о пожаре в колледже Одессы на Троицкой

Правоохранители и в Минобразования утверждают, что в больнице от полученных травм скончалась 43-летняя работница колледжа Анна Бордюк. Но по данным местных телеграмм-каналов и издания "Сегодня", на самом деле погибла 17-летняя студентка колледжа Анна Бабенко. Муж преподавательницыне опознал в погибшей свою жену.

Полицейские и спасатели продолжают работать на месте происшествия. Ликвидация пожара продолжается.

Смотрите видео с места пожара в колледже Одессы:

Заметим, что одна из студенток в комментарии "Таймеру" рассказала, что о пожаре сначала никто не знал – работники колледжа не давали указания покинуть здание. Что касается сигнализации – если она и была, то не сработала. Поэтому когда огонь разгорелся, многие оказались в ловушке.

Читайте также: Список имен пострадавших в пожаре в колледже Одессы

Смотрите комментарий студентки колледжа о пожаре:

Что известно о пожаре в колледже Одессы

Пожар в Одесском колледже экономики, права и гостинично-ресторанного бизнеса вспыхнул 4 декабря около 10:00 на 3 этаже 6-этажного учебного корпуса. Людей из здания эвакуировали. Ориентировочная площадь пожара – 4000 квадратных метров. Огонь удалось локализовать. По словам очевидцев, спасаясь от пламени, некоторые студенты прыгали с пятого этажа на припаркованные автомобили.

Что касается пострадавших, то в больницы доставили по разным данным 22-23 человека – как студентов, так и работников колледжа. Погиб 1 человек – тоже по разным данным то ли преподаватель колледжа Анна Бордюк, то ли студентка Анна Бабенко.

Причиной пожара могли стать электрообогреватели, которые пришлось включить из-за отсутствия центрального отопления. Вероятно, возникло замыкание старой электропроводки.

Смотрите видео с пожара в Одесском колледже с высоты птичьего полета: