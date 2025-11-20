Враг бьет не только по станциям: в ДТЭК объяснили, почему отключений света стало больше

Российские военные продолжают регулярно атаковать объекты энергетической инфраструктуры Украины. В частности, враг бьет не только по станциям, но и сетям.

Теперь ограничения по потреблению электроэнергии вводят во всех регионах страны. У ДТЭК объяснили, почему в последнее время так много отключений света, передает 24 Канал.

Смотрите также В Украине появится система, что может закрыть небо от "Шахедов" и КАБов: это похоже на летящее минное поле

Почему отключений света стало больше?

Россия также атакует линии, передающие электроэнергию. Из-за этого свет от станций, которые работают, просто невозможно доставить потребителям.

В частности, под ударами были Львовская, Ивано-Франковская, Черкасская, Черниговская, Донецкая, Днепропетровская и Харьковская области.

Из-за повреждения сетей три украинские атомные электростанции вынужденно уменьшили мощность.

С начала ноября генерацию снизили Хмельницкая и Ровенская АЭС , а после новой атаки 19 ноября обе потеряли еще одну высоковольтную линию.

и , а после новой атаки 19 ноября обе потеряли еще одну высоковольтную линию. Южноукраинская АЭС также потеряла часть внешнего подключения.

Кроме того, потребление электричества возросло из-за похолодания, а энергосистема испытывает дополнительное давление. Энергетики работают без перерывов, но каждая новая атака делает ситуацию сложнее.

Обратите внимание! По данным ДТЭК, сейчас в Украине на пониженной мощности работают 4 из 9 реакторов.

Какова ситуация в энергосистеме?