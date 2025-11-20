Ворог б'є не лише по станціях: у ДТЕК пояснили, чому відключень світла стало більше

Російські військові продовжують регулярно атакувати об'єкти енергетичної інфраструктури України. Зокрема, ворог б'є не лише по станціях, а й мережах.

Тепер обмеження зі споживання електроенергії запроваджують у всіх регіонах країни. У ДТЕК пояснили, чому останнім часом так багато відключень світла, передає 24 Канал.

Чому відключень світла стало більше?

Росія також атакує лінії, що передають електроенергію. Через це світло від станцій, які працюють, просто неможливо доставити споживачам.

Зокрема, під ударами були Львівська, Івано-Франківська, Черкаська, Чернігівська, Донецька, Дніпропетровська та Харківська області.

Через пошкодження мереж три українські атомні електростанції вимушено зменшили потужність.

З початку листопада генерацію знизили Хмельницька та Рівненська АЕС , а після нової атаки 19 листопада обидві втратили ще одну високовольтну лінію.

та , а після нової атаки 19 листопада обидві втратили ще одну високовольтну лінію. Південноукраїнська АЕС також втратила частину зовнішнього підключення.

Окрім того, споживання електрики зросло через похолодання, а енергосистема відчуває додатковий тиск. Енергетики працюють без перерв, але кожна нова атака робить ситуацію складнішою.

Зауважте! За даними ДТЕК, наразі в Україні на зниженій потужності працюють 4 з 9 реакторів.

Яка ситуація в енергосистемі?