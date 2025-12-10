Свет исчез вне графиков: почему часть Сум осталась без электроэнергии

Утром 10 декабря часть Сум осталась без света. Там оно исчезло вне графиков почасовых отключений.

Об этом пишет 24 Канал со ссылкой на Александра Лысенко, мэра города, и Сумыоблэнерго.

Смотрите также В Украине хотят уменьшить графики отключений света: СМИ рассказали, как именно это будет делать правительство

Почему в Сумах нет света?

Утром 10 декабря у многих потребителей в Сумах исчез свет вне графиков почасовых отключений. Городской голова предположил, что произошла авария.

Впоследствии в АО "Сумыоблэнерго" подтвердили, что это все же аварийная ситуация.

Энергетики работают над восстановлением электроснабжения!

– говорится в сообщении.

Из-за отсутствия электроэнергии движение троллейбусов приостановлено, о чем информировали в КП "Электроавтотранс".

Кроме этого, с 10:05 обесточены объекты КП "Горводоканал", сообщили в пресс-службе предприятия.

Смотрите также Графики ввели для всех областей: как будут выключать свет в Украине 10 декабря

Почему ночью света больше, чем днем?