Світло зникло поза графіками: чому частина Сум залишилася без електроенергії

Зранку 10 грудня частина Сум залишилася без світла. Там воно зникло поза графіками погодинних відключень.

Чому в Сумах нема світла?

Вранці 10 грудня в багатьох споживачів у Сумах зникло світло поза графіками погодинних відключень. Міський голова припустив, що сталася аварія.

Згодом в АТ "Сумиобленерго" підтвердили, що це все ж аварійна ситуація.

Енергетики працюють над відновленням електропостачання!

– ідеться в повідомленні.

Через відсутність електроенергії рух тролейбусів призупинено, про що інформували в КП "Електроавтотранс".

Крім цього, з 10:05 знеструмлені об'єкти КП "Міськводоканал", повідомили у пресслужбі підприємства.

