Про це пише 24 Канал з посиланням на Олександра Лисенка, мера міста, та Сумиобленерго.
Чому в Сумах нема світла?
Вранці 10 грудня в багатьох споживачів у Сумах зникло світло поза графіками погодинних відключень. Міський голова припустив, що сталася аварія.
Згодом в АТ "Сумиобленерго" підтвердили, що це все ж аварійна ситуація.
Енергетики працюють над відновленням електропостачання!
– ідеться в повідомленні.
Через відсутність електроенергії рух тролейбусів призупинено, про що інформували в КП "Електроавтотранс".
Крім цього, з 10:05 знеструмлені об'єкти КП "Міськводоканал", повідомили у пресслужбі підприємства.
Чому вночі світла більше, ніж вдень?
Енергетики вказали, що вночі набагато менше споживання електроенергії, оскільки після опівночі велика кількість промисловості та офісів не працюють і люди сплять.
Відтак, якщо менше навантаження на енергосистему – менше необхідності вимикати світло.
Водночас в ранкові та вечірні години люди активно користуються побутовими приладами, і навантаження сильно збільшується.