Об этом пишет 24 Канал со ссылкой на Александра Лысенко, мэра города, и Сумыоблэнерго.
Почему в Сумах нет света?
Утром 10 декабря у многих потребителей в Сумах исчез свет вне графиков почасовых отключений. Городской голова предположил, что произошла авария.
Впоследствии в АО "Сумыоблэнерго" подтвердили, что это все же аварийная ситуация.
Энергетики работают над восстановлением электроснабжения!
– говорится в сообщении.
Из-за отсутствия электроэнергии движение троллейбусов приостановлено, о чем информировали в КП "Электроавтотранс".
Кроме этого, с 10:05 обесточены объекты КП "Горводоканал", сообщили в пресс-службе предприятия.
Почему ночью света больше, чем днем?
Энергетики указали, что ночью гораздо меньше потребления электроэнергии, поскольку после полуночи большое количество промышленности и офисов не работают и люди спят.
Поэтому, если меньше нагрузка на энергосистему – меньше необходимости выключать свет.
В то же время в утренние и вечерние часы люди активно пользуются бытовыми приборами, и нагрузка сильно увеличивается.