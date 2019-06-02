Почему Харьков "положил на лопатки" маршала Жукова: объяснение Вятровича

Пока в Харькове местные власти и в дальнейшем будут пытаться осуществлять попытки реванша и посягать на официальную декоммунизацию, реакция населения будет безоговорочной. Оно, в частности, будет проводить декоммунизацию стихийную.

2 июня в Харькове состоялся съезд партии "Доверяй делам", лидерами которой являются скандально известные городской голова Харькова Геннадий Кернес и мэр Одессы Геннадий Труханов.

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Мероприятие сопровождалось акциями протеста, поскольку по убеждению организаторов, съезд является "попыткой реванша бывших членов "Партии регионов". Кроме того, протестующие не только устраивали стычки с полицией, но и снесли памятник советскому маршалу Георгию Жукову.

Свое мнение относительно события высказал глава Украинского института национальной памяти Владимир Вятрович. В частности, он подчеркнул, что Харьков "положил на лопатки" маршала Жукова.

Попытки реванша и посягательств на официальную декоммунизацию провоцируют декоммунизацию стихийную. Чтобы удержать все в рамках закона, его нельзя нарушать и местной власти,

– пояснил историк.

Заметим, что ранее в Харькове был проспект, названный в честь Жукова, однако в рамках декоммунизации его переименовали в проспект Петра Григоренко. Правда, 8 мая Кернес обратился к горожанам с просьбой поддержать электронные петиции о возвращении проспекту имени Жукова.

Кто такой Маршал СССР Георгий Жуков?

Это советский полководец и государственный деятель, четырежды Герой Советского Союза, кавалер двух орденов "Победа". С июня 1940 года до января 1941 года командовал войсками Киевского особого военного округа (КОВО). С 1 февраля 1941 года до 29 июля 1941 года занимал должность



Начальника Генерального штаба. Именно под его руководством разрабатывались планы на случай войны с Германией.

Кроме того, на посту заместителя главнокомандующего и представителя Ставки Жуков участвовал в подготовке Сталинградской битвы. Впрочем, вопреки распространенному мнению, он не совершал оперативного командования этой операцией, поскольку в это время командовал советским наступлением на Западном направлении в районе города Ржев.



На заключительном этапе войны 1-й Белорусский фронт под командованием маршала Жукова совместно с 1-м Украинским под командованием Конева провел Висло-Одерской операции, которая стала одной из самых успешных военных операций "Красной армии" во Второй мировой войне. В результате Висло-Одерской операции советские войска освободили Варшаву (17 января 1945) и разгромили немецкую группу армий "А".