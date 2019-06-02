18:33
2 июнь 2019
USD
...
EUR
...
Created with Sketch.
Архив
Курси валют
USD
EUR
подробнее
Погода
      подробнее
      youtube @24
      Loading...
      google @24
      RSS ЛЕНТА
      Общий RSS
      +feedly
      Топ новости
      +feedly
      Видео новости
      +feedly
      ПАРЛАМЕНТСКИЕ ВЫБОРЫ 2019 ЛИГА ЧЕМПИОНОВ ВЛАДИМИР ЗЕЛЕНСКИЙ
      Прямая трансляция на
      Последние выпуски
      Вести Кремля. Сливки: Медведев думает только о вине. Россия победила время
      Вєсті Кремля
      17:35, 1 июня
      Вести.UA. Жир: Зеленский и Аваков шутят над Саакашвили. Прощание Ляшко с Мосийчуком
      Вєсті.UA
      18:43, 1 июня
      Деньги дороже экологии: какие коррупционные схемы годами работают в Минприроды
      ЦРУ
      09:00, 31 мая
      Піар на газі "зайнятий", або Чому Порошенко рятує листонош у прямому ефірі
      Підсумки дна
      14:00, 18 декабря 2018
      Вспомнить Все: Как боролись в Союзе с расхитителями соцсобственности
      Згадати все
      23:56, 31 мая
      Телеканал новостей 24 Новости Новости Украины
      ПАРЛАМЕНТСКИЕ ВЫБОРЫ 2019 ЛИГА ЧЕМПИОНОВ ВЛАДИМИР ЗЕЛЕНСКИЙ

      Почему Харьков "положил на лопатки" маршала Жукова: объяснение Вятровича

      256 Читати новину українською
      Вятрович объяснил, почему Харьков "положил на лопатки" маршала Жукова
      Вятрович объяснил, почему Харьков "положил на лопатки" маршала Жукова / Соцсети

      Пока в Харькове местные власти и в дальнейшем будут пытаться осуществлять попытки реванша и посягать на официальную декоммунизацию, реакция населения будет безоговорочной. Оно, в частности, будет проводить декоммунизацию стихийную.

      2 июня в Харькове состоялся съезд партии "Доверяй делам", лидерами которой являются скандально известные городской голова Харькова Геннадий Кернес и мэр Одессы Геннадий Труханов.

      Читайте также: В Харькове состоялся бой тюльпанами между сторонниками 1 мая и участниками акции по декоммунизации

      Мероприятие сопровождалось акциями протеста, поскольку по убеждению организаторов, съезд является "попыткой реванша бывших членов "Партии регионов". Кроме того, протестующие не только устраивали стычки с полицией, но и снесли памятник советскому маршалу Георгию Жукову.

      Свое мнение относительно события высказал глава Украинского института национальной памяти Владимир Вятрович. В частности, он подчеркнул, что Харьков "положил на лопатки" маршала Жукова.

      Попытки реванша и посягательств на официальную декоммунизацию провоцируют декоммунизацию стихийную. Чтобы удержать все в рамках закона, его нельзя нарушать и местной власти,
      – пояснил историк.

      Заметим, что ранее в Харькове был проспект, названный в честь Жукова, однако в рамках декоммунизации его переименовали в проспект Петра Григоренко. Правда, 8 мая Кернес обратился к горожанам с просьбой поддержать электронные петиции о возвращении проспекту имени Жукова.

      Кто такой Маршал СССР Георгий Жуков?
      Это советский полководец и государственный деятель, четырежды Герой Советского Союза, кавалер двух орденов "Победа". С июня 1940 года до января 1941 года командовал войсками Киевского особого военного округа (КОВО). С 1 февраля 1941 года до 29 июля 1941 года занимал должность

      Начальника Генерального штаба. Именно под его руководством разрабатывались планы на случай войны с Германией.
      Кроме того, на посту заместителя главнокомандующего и представителя Ставки Жуков участвовал в подготовке Сталинградской битвы. Впрочем, вопреки распространенному мнению, он не совершал оперативного командования этой операцией, поскольку в это время командовал советским наступлением на Западном направлении в районе города Ржев.

      На заключительном этапе войны 1-й Белорусский фронт под командованием маршала Жукова совместно с 1-м Украинским под командованием Конева провел Висло-Одерской операции, которая стала одной из самых успешных военных операций "Красной армии" во Второй мировой войне. В результате Висло-Одерской операции советские войска освободили Варшаву (17 января 1945) и разгромили немецкую группу армий "А".

      blog_ava
      Пожар на заводе со взрывчаткой в Дзержинске: 89 пострадавших, в городе чрезвычайное положение
      сегодня
      2149
      Теги: Новости политики Новости Украины Новости Харькова Владимир Вятрович Декоммунизация Протесты
      Источник: 24 канал
      Комментарии
      powered by lun.ua
      Новости за сегодня
      Если Вы обнаружили ошибку на этой странице, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter
      Комментарии
      Публикации
      Обзор смартфона Honor 8A: приятный дизайн и NFC по доступной цене
      сегодня , 18:02 Обзор смартфона Honor 8A: приятный дизайн и NFC по доступной цене
      258
      Новий очільник СБУ Баканов: чи зможе ефективно працювати на своїй посаді
      сегодня , 18:00 Новий очільник СБУ Баканов: чи зможе ефективно працювати на своїй посаді
      Віталій Шабунін 50
      Президент США і геній з Донбасу, або Книжкова новинка від Білла Клінтона
      сегодня , 17:00 Президент США і геній з Донбасу, або Книжкова новинка від Білла Клінтона
      Книги для гурманів 714
      Взрывы в Дзержинске: что случилось на военном заводе и чем это напоминает Чернобыль
      сегодня , 15:35 Взрывы в Дзержинске: что случилось на военном заводе и чем это напоминает Чернобыль
      Блог Медіа 2231
      Почему обнаженная девушка на финале Лиги чемпионов – это не очень хорошо
      сегодня , 13:20 Почему обнаженная девушка на финале Лиги чемпионов – это не очень хорошо
      Ігор Саджениця 369
      Новости
      Больше новостей
      Залиште відгук