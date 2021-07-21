Об этом сообщили 21 июля. Инцидент произошел утром 20 числа. У полиции и Нацгвардии официальных данных об этом еще нет.
Интересно Полицейский выстрелил себе в живот во время учебных стрельб в Одессе
Вел себя неосторожно
- Офицер получил огнестрельное ранение, потому что неосторожно обращался с пистолетом Макарова.
- Известно, что пострадавший – командир взвода материально-технического обеспечения одесской бригады нацгвардейцев.
- Продолжаются следственные действия.
Событие произошло в подразделении Нацгвардии Украины в Одесской области, которое с недавних пор там располагается.